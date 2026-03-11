Por Redação | Rondônia Dinâmica

A relevância das entidades que representam o comércio para a organização do setor e para o estímulo à atividade econômica foi destacada durante agenda institucional realizada no gabinete do deputado estadual Jean Mendonça. Na ocasião, o parlamentar recebeu a gerente-geral da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho (CDL), Milene Coelho, acompanhada do cabo Abadias.

Durante o encontro, foram abordados temas ligados ao funcionamento do comércio local e às iniciativas desenvolvidas pela CDL para apoiar empresários e lojistas da capital. A entidade atua na organização do setor, oferecendo suporte aos estabelecimentos comerciais e promovendo ações voltadas ao fortalecimento da atividade econômica.

Segundo Jean Mendonça, o fortalecimento do comércio passa necessariamente pela manutenção de diálogo permanente com os profissionais e representantes que acompanham de perto a rotina do setor. De acordo com o parlamentar, o contato direto com lideranças ligadas ao comércio contribui para compreender demandas e avaliar caminhos que possam favorecer o desenvolvimento econômico.

A CDL de Porto Velho foi citada como uma instituição que desempenha papel relevante na articulação entre lojistas, promovendo iniciativas voltadas ao crescimento do setor e à geração de novas oportunidades econômicas no estado. A visita institucional integrou a agenda de reuniões mantidas pelo deputado com representantes de diferentes segmentos produtivos de Rondônia.