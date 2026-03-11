“Um dia de cada vez”: Val Marchiori fala sobre tratamento contra câncer de mama

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/03/2026 às 11h41

Val Marchiori utilizou as redes sociais para falar sobre o tratamento contra o câncer de mama e compartilhar uma reflexão com os seguidores. A influenciadora, de 51 anos, contou que tem enfrentado o processo de recuperação com fé e determinação.

O diagnóstico da doença foi confirmado em agosto de 2025. No mês seguinte, ela passou por uma cirurgia para retirada do tumor e iniciou sessões de quimioterapia no Hospital Israelita Albert Einstein.

Em publicação feita nesta terça-feira (10), a socialite relatou como tem lidado com o momento. “Hoje me perguntaram como eu estou… E a resposta mais verdadeira que existe nesse momento é: um dia de cada vez. Quando a gente entra num processo de cura, a vida muda. A gente aprende a valorizar o que realmente importa: estar viva, ter fé e não desistir”, afirmou.

Val também comentou sobre os desafios enfrentados por mulheres que passam por situações semelhantes e destacou a necessidade de apoio e solidariedade. “Ser mulher já exige tanto da gente… Somos força dentro de casa, cuidamos dos filhos, da família, enfrentamos dores em silêncio e seguimos de pé. E no meio de tudo isso, tantas mulheres estão lutando pela própria vida, muitas vezes sem apoio, sem atendimento, sem voz”, disse.

Ao final do desabafo, a influenciadora deixou uma mensagem de incentivo para quem enfrenta dificuldades. “Por isso, hoje eu só quero deixar uma mensagem para todas nós: não desista da vida. Mesmo quando parecer difícil, continue. Tenha fé. Deus caminha conosco até nos dias mais escuros”, declarou.

“Porque ser mulher é isso: cair, respirar fundo e levantar mais forte. Eu sigo assim… Um dia de cada vez, com fé, coragem e amor pela vida”, concluiu.