Parceria entre órgãos estaduais promove capacitação para condutores de transporte de carga indivisível

Por Antonia Lima

Publicada em 11/03/2026 às 11h55

A parceria do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), resultou na organização do Curso de Especialização para Condutores de Veículos de Transporte de Carga Indivisível. A formação acontece na Escola Pública de Trânsito (Eptran), em Porto Velho, entre os dias 9 e 13 de março de 2026.

A iniciativa executada pelo Detran-RO tem o objetivo de qualificar profissionais que já atuam na área de transporte de cargas indivisíveis, reforçando o conhecimento técnico e garantindo que os procedimentos sejam cumpridos de acordo com a legislação vigente. A capacitação reúne profissionais de todas as residências regionais do DER-RO e das usinas de asfalto.

Durante os cinco dias de curso, os participantes recebem orientações teóricas sobre os procedimentos necessários para a condução segura desse tipo de transporte, além de conteúdos voltados ao módulo de direção defensiva e relacionamento social no trânsito. A proposta é aprimorar a atuação dos profissionais e contribuir para um transporte mais seguro e responsável nas rodovias.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância da qualificação contínua dos servidores que atuam diretamente na logística e no transporte de cargas no estado. “Investir na capacitação técnica dos profissionais é fundamental para fortalecer os serviços públicos e garantir mais segurança nas rodovias, além de assegurar que o transporte de cargas especiais seja realizado dentro das normas estabelecidas”.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes ressaltou a importância da parceria entre as instituições para fortalecer a qualificação dos servidores. “Essa parceria amplia as oportunidades de formação para os profissionais. Com o curso, eles podem se atualizar sobre a legislação e as boas práticas de condução, garantindo que o transporte de cargas indivisíveis seja realizado com mais eficiência, segurança e responsabilidade em todo o estado”.

Servidor do DER-RO da RR de Alvorada do Oeste participa da capacitação

O servidor Paulo Junior, da 7ª Residência Regional de Alvorada do Oeste, participou e destacou a relevância do curso. “A capacitação reforça as exigências da legislação e das fiscalizações, garantindo mais segurança e responsabilidade no transporte de cargas indivisíveis”.

O chefe de equipe do DER-RO, servidor Lácio Oliveira enfatizou que a capacitação busca preparar os servidores que atuam diretamente na área. “O objetivo é capacitar servidores de todas as residências regionais e das usinas de asfalto, reunindo os participantes com instrutores qualificados para garantir um ensino de qualidade, ampliando o conhecimento para que os profissionais atuem em suas frentes de serviço com segurança e responsabilidade”, já que o transporte de carga indivisível tem grande importância para a segurança da população e dos próprios servidores”.