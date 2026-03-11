Missão da prefeitura percorre comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 11/03/2026 às 11h52

Partiu no início da tarde da última terça-feira (10) a caravana da Prefeitura de Porto Velho, coordenada pela Superintendência Municipal de Defesa Civil (SMDC), que irá promover um trabalho de monitoramento e mapeamento das comunidades ribeirinhas localizadas ao longo da região do Baixo Madeira.

Equipada com ônibus, micro-ônibus, caminhonetes e embarcações, a caravana reúne mais de 40 servidores de diversas pastas, como a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação (SMTI), Superintendência Municipal de Distritos (SMD) e Secretaria Geral de Governo (SGG).

A caravana parte do perímetro urbano da capital e se divide em dois grupos. Um deles seguirá por estrada até a cidade de Humaitá, onde embarcará com destino aos distritos de Calama, Demarcação e comunidades vizinhas. O outro grupo seguirá por via terrestre até o porto, e segue de voadeira até o distrito de São Carlos e áreas próximas.

Para Dr. Marcos Berti, a missão é fundamental para compreender as peculiaridades de cada comunidade ao longo do Rio Madeira

De acordo com o superintendente da Defesa Civil, Dr. Marcos Berti, a missão é fundamental para compreender as peculiaridades de cada comunidade ao longo do Rio Madeira. O trabalho inclui um levantamento detalhado que permitirá uma resposta mais rápida das autoridades em situações relacionadas às cheias ou à seca do rio.

“Essa caravana tem como objetivo levar um acolhimento mais amplo às comunidades do Baixo Madeira. Por determinação do prefeito Léo Moraes, estamos indo até essas localidades para entender a realidade de cada uma delas. Esses alinhamentos e levantamentos irão resultar em melhorias significativas nos serviços assistenciais do município”, afirmou Marcos Berti.

O prefeito Léo Moraes disse que a iniciativa reforça o compromisso da gestão em aproximar o poder público das comunidades ribeirinhas. “Estamos indo até as comunidades para ouvir, entender as necessidades e garantir que os serviços do município cheguem a quem mais precisa”.

A iniciativa também deverá ser realizada futuramente nas comunidades localizadas nas regiões do Médio e do Alto Madeira.