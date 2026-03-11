Governo de Rondônia celebra resgate histórico com reabertura do Complexo Memorial Rondon em Porto Velho

Por Andréia Fortini

Publicada em 11/03/2026 às 12h02

A solenidade oficial de reabertura do Complexo Memorial Rondon, localizado na histórica região de Santo Antônio, às margens do Rio Madeira em Porto Velho foi realizada pelo governo de Rondônia, por meio da a Superintendência Estadual de Turismo (Setur) e reuniu além de autoridades, estudantes e convidados, simbolizando o compromisso com a preservação da identidade rondoniense.

O espaço passou por um cronograma de manutenção e adequações estruturais, em especial na área do telhado, para garantir a segurança e o conforto dos visitantes. O governador Marcos Rocha ressaltou que o memorial é um dos pilares da cultura local, já recebeu mais de mil visitantes de várias partes do Brasil e do mundo, rende homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, o militar e indigenista que dá nome ao nosso estado.

SOBRE RONDON

Rondon considerado um dos cinco maiores exploradores da história da humanidade, foi o grande articulador da integração territorial do Brasil no início do século XX. Através de suas expedições e da implantação das linhas telegráficas desempenhou um papel vital na conexão da Amazônia com o restante do país. “A reativação do complexo visa assegurar que esse legado histórico permaneça acessível às futuras gerações, servindo como uma ferramenta viva de educação patrimonial”, acrescentou Marcos Rocha.

ACERVO INTERATIVO

Com a reabertura os visitantes voltam a ter acesso a uma exposição permanente que reúne um rico acervo de objetos históricos, fotografias e documentos da época. Recursos interativos foram integrados ao percurso para proporcionar uma experiência imersiva, conectando o público de forma dinâmica à história da formação do estado. O superintendente da Setur, Gilvan Pereira, explicou que “o complexo também oferece ambientes cenográficos que retratam fielmente as missões telegráficas e o contexto da ocupação amazônica, além de réplicas de estruturas utilizadas nas expedições de Rondon”.

TURISMO HISTÓRICO

O Complexo Memorial Rondon é um ponto de parada obrigatória para quem deseja compreender um pouco mais sobre a história da Amazônia e a bravura dos pioneiros da região. O professor historiador Lourismar Barroso, falou aos convidados sobre a trajetória do Marechal que foi indicado três vezes ao Prêmio Nobel da Paz devido à sua atuação humanitária e pacífica na proteção de povos indígenas e integração do território nacional. “Ele é considerado um dos maiores sertanistas do Brasil, conhecido pelo lema ‘Morrer se preciso for, matar nunca'”, destacou o historiador que se prepara para lançar mais um livro sobre Rondon: Trilhas que uniram o Brasil, que conta a história da Expedição ao Monte Roraima.

RETOMADA

A retomada das atividades do Memorial Rondon é vista como um passo estratégico para o fortalecimento do turismo histórico e cultural na capital rondoniense. A expectativa da Setur é que o espaço volte a integrar de forma ativa o circuito turístico de Porto Velho, atraindo não apenas turistas de outras regiões, mas também pesquisadores e grupos escolares. O objetivo é transformar o local em um centro de convivência e aprendizado, estimulando a valorização do patrimônio público e o sentimento de pertencimento da população local.

QUANDO VISITAR

O acesso é totalmente gratuito e não precisa agendar. As visitas são guiadas por soldados da 17ª Brigada de Infantaria de Selva. O Memorial Rondon funciona de terça-feira a domingo, incluindo feriados, das 10h às 16h, na Estrada Santo Antônio.