Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/03/2026 às 11h55

Equipamentos avaliados em R$ 100 mil foram entregues à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município de Cujubim pelo deputado estadual Alan Queiroz. O repasse foi destinado após solicitação apresentada por Jéssica, presidente da Associação de Mães Autistas de Cujubim (Amac).

Durante a visita ao município, a entrega dos equipamentos foi realizada diretamente à instituição, que atua no atendimento e apoio a famílias da região. O parlamentar relatou que a destinação do recurso ocorreu a partir da demanda apresentada pela representante da associação local.

Ao comentar a iniciativa, Alan Queiroz afirmou que a ação foi motivada pela necessidade de fortalecer o trabalho desenvolvido por instituições que atuam no atendimento social no município. Segundo ele, o contato direto com as atividades da APAE evidenciou a relevância do trabalho desenvolvido pela entidade junto às famílias atendidas.

O deputado declarou: "Olá, meus amigos de Rondônia! Tive a alegria de realizar a entrega de R$ 100 mil em equipamentos para a APAE de Cujubim, um recurso destinado a partir do pedido da Jéssica, presidente da Associação de Mães Autistas de Cujubim (Amac)". Em outra parte da manifestação, ele destacou que a visita permitiu acompanhar de perto as atividades da instituição e ressaltou a importância de apoiar organizações que prestam atendimento às famílias do município.

Ainda de acordo com o parlamentar, a destinação de recursos para iniciativas voltadas ao atendimento social integra a atuação do mandato. Ele acrescentou que a continuidade desse tipo de investimento busca atender demandas apresentadas por representantes locais e por instituições que atuam diretamente com a população.