“Para de inventar”: Zé Felipe reage após críticas envolvendo vídeo de Leonardo e o neto

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/03/2026 às 11h24

Zé Felipe se pronunciou nas redes sociais após a circulação de um vídeo que gerou críticas envolvendo seu pai, o cantor Leonardo, e o neto José Leonardo. Nas imagens, alguns internautas interpretaram que o sertanejo teria encostado o dedo em uma lata de cerveja e levado à boca da criança, o que deu origem a comentários e especulações nas plataformas digitais.

Diante da repercussão, o artista utilizou seus perfis nesta quarta-feira (11) para negar a interpretação que passou a circular na internet. Segundo ele, os problemas de saúde enfrentados pelos filhos naquela noite não têm relação com a situação mostrada no vídeo.

“Anteontem a gente fez um churrasquinho na casa da minha mãe e do meu pai. As crianças foram pra lá, e passaram mal de noite. Eu vejo gente falando aqui que foi porque meu pai passou o dedo na lata da cerveja e passou na boca do Zé”, afirmou.

O cantor explicou que o filho mais novo apresentou um quadro de otite, algo que, segundo ele, acontece com frequência. “O Zé passou mal por otite. Ele tem imunidade baixa, sempre gripadinho, sempre dá otite. Ainda mais agora, primeiro ano de escola, é normal. É normal gripar, pegar virose”, disse.

Sobre a filha mais velha, Maria Alice, Zé Felipe relatou que ela teve um episódio de vômito, mas que exames médicos não indicaram problemas mais graves. “Maria Alice vomitou, fizemos exame nela, não deu nada. Uma virose muito fraca que ela pegou, já está ótima”, explicou.

Durante o pronunciamento, o cantor criticou os comentários feitos nas redes sociais e afirmou que a família tem responsabilidade com a criação das crianças. “Para de inventar coisa. Falando que ‘ficou assim porque deram cachaça para as crianças’. Todo mundo aqui é adulto, tem responsabilidade. Ninguém é burro, irresponsável”, declarou.

Ele também comentou que está acostumado com críticas por ser uma figura pública, mas destacou que comentários envolvendo seus filhos acabam afetando de forma mais pessoal. “Trabalho é público, sei que vai ter gente falando. Mas quando é em relação a filhos, me pega mais. Quem é pai e mãe sabe”, concluiu.