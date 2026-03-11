“O jogo propõe um embate”: Babu Santana comenta polêmicas após saída do BBB
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 11/03/2026 às 11h35
Eliminado do BBB 26, Babu Santana participou na manhã desta quarta-feira (11) do tradicional café da manhã no programa Mais Você, da TV Globo. Durante a conversa com Ana Maria Braga, o ator comentou episódios marcantes de sua passagem pelo reality, incluindo discussões com a participante Ana Paula Renault.

Logo no início da atração, a apresentadora fez referência a um dos momentos que mais repercutiram dentro da casa. O programa começou ao som de “Uni, duni, tê”, música do grupo Trem da Alegria que acabou se tornando símbolo de um dos embates envolvendo o ator no confinamento. A lembrança foi tratada com humor no estúdio, e o próprio Babu reagiu com risadas.

No decorrer da entrevista, Ana Maria abordou as discussões protagonizadas por Babu com mulheres no programa e levantou a possibilidade de comportamento machista. “Você não parece lidar bem com o protagonismo feminino. O nome disso é um pouco machismo (risos). Você se considera machista?”, questionou.

O ator respondeu destacando o contexto do jogo e aproveitou o momento para pedir desculpas. “Olha, Ana, o jogo propõe um embate, ter tretas. Eu peço desculpa a toda mulher que se sentiu ofendida, por estarmos em uma semana de homenagem às mulheres…”, disse.

Ana Maria interrompeu em seguida: “Mulher vale o ano todo, né?”. Babu concordou e afirmou que o clima de competição dentro do reality influenciou suas atitudes, ressaltando que estava em confronto direto com outra participante.

Ao rever imagens de sua participação no programa, o ator também fez uma autocrítica sobre o comportamento exibido durante o confinamento. “Lamento ter mostrado minha parte mais agressiva, menos amorosa. Quero pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos. Tenho muita vergonha de muita coisa que tem saído e tenho visto”, declarou.

 

