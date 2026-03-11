Prefeitura de Ariquemes abre Concurso Público para Professores da Rede Municipal

Por Decom/PMA

Publicada em 11/03/2026 às 11h21

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), informa que estarão abertas de 11 a 31 de março as inscrições para o Concurso Público destinado ao provimento de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura de Ariquemes.

Acesse o Edital aqui:

Acesse o link de iscrições aqui: https://forms.gle/ixBJ2R2VBRjgBgmN9

O Edital contempla vagas para Professor Nível III nas áreas de Pedagogo Educação Infantil, Pedagogo Anos Iniciais, Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia.

Vencimentos e cargas horárias (resumo)

• Professor Nível III – Pedagogia (Educação Infantil / Anos Iniciais)

* 30h semanais: R$ 4.198,45 + benefícios previstos em lei

* 40h semanais: R$ 5.597,94 + benefícios previstos em lei

* Vagas: 36 + Cadastro Reserva (em cada carga horária)

• Professor Nível III – Matemática (Ensino Fundamental II)

* 40h semanais: R$ 5.597,94 + benefícios previstos em lei

* Vagas: 1 + Cadastro Reserva

• Professor Nível III – Língua Portuguesa (Ensino Fundamental II)

* 40h semanais: R$ 5.597,94 + benefícios previstos em lei

* Vagas: 1 + Cadastro Reserva

• Professor Nível III – História (Ensino Fundamental II)

* 40h semanais: R$ 5.597,94 + benefícios previstos em lei

* Vagas: Cadastro Reserva

• Professor Nível III – Geografia (Ensino Fundamental II)

* 40h semanais: R$ 5.597,94 + benefícios previstos em lei

* Vagas: Cadastro Reserva

📝 Etapas do concurso

Para fins de classificação, a pontuação máxima do concurso será de 115 pontos, distribuídos conforme as etapas do processo seletivo.

🔹 Etapa I – Prova Nacional Docente (PND)

A primeira etapa consiste na pontuação obtida pelo candidato na Prova Nacional Docente (PND), de responsabilidade do INEP/MEC, que deverá ser informada no ato da inscrição.

Essa etapa possui caráter eliminatório e classificatório, com pontuação máxima de 100 pontos.

🔹 Etapa II – Prova de Títulos

A segunda etapa é a avaliação de títulos, de caráter classificatório, com pontuação máxima de 15 pontos, sendo considerado apenas o maior título apresentado pelo candidato no momento da inscrição:

* Pós-graduação (Especialização): 5 pontos

* Mestrado: 10 pontos

* Doutorado: 15 pontos

A Prefeitura reforça que toda a documentação necessária para avaliação deverá ser apresentada no ato da inscrição, não sendo permitida a inclusão de documentos após o encerramento do prazo.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos profissionais da educação e o fortalecimento da qualidade do ensino na rede pública de Ariquemes.

Para mais informações e acesso aos editais completos, acesse o site oficial da Prefeitura de Ariquemes ou entre em contato com a Secretaria Municipal de Educação pelo telefone: (69) 3516-2157.