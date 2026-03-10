Atleta de Rondônia conquista a primeira medalha do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos de Inverno

Por secom

Atleta de Rondônia foi o segundo colocado no sprint do esqui cross-country, para atletas que competem sentados, em Milão-Cortina. Aline Rocha também alcançou o melhor resultado feminino do país. Ambos integram o Bolsa Atleta do Governo do Brasil. Presidente Lula celebrou conquista nas redes sociais

Antes da medalha inédita em Milão-Cortina, Cristian Ribera já havia alcançado resultados expressivos no circuito internacional, conquistando o prestigioso troféu Globo de Cristal em 2025. Foto: Alessandra Cabral/CPB

O Brasil conquistou nesta terça-feira (10/3) sua primeira medalha na história dos Jogos Paralímpicos de Inverno. O responsável pelo feito foi o rondoniense Cristian Ribera, que garantiu a prata na prova de sprint do esqui cross-country, classe sitting (atletas que competem sentados), nos Jogos de Milão-Cortina 2026. Até então, o melhor resultado brasileiro na competição havia sido um sexto lugar — obtido pelo próprio atleta na edição de 2018, em PyeongChang, na Coreia do Sul.

Quero só agradecer meu time. A gente sempre trabalhou muito duro. Minha família estava torcendo, fiz isso por eles. Os esquis estavam bons e foi acirrado. Enfim, sou campeão mundial, do Globo de Cristal e agora é a prata paralímpica. Estou feliz, mais um sonho realizado. Agora a meta é o ouro.”

O brasileiro dominou grande parte da final da prova mais rápida da modalidade, mas foi ultrapassado na reta final pelo chinês Zixu Liu. O pódio foi completado com o bronze do cazaque Yerbol Khamitov. “Quero só agradecer meu time. A gente sempre trabalhou muito duro. Minha família estava torcendo, fiz isso por eles. Queria o ouro, foi por muito pouco, mérito do chinês. Foi o sprint final do maior evento, todo mundo chega forte. Os esquis estavam bons e foi acirrado. Enfim, sou campeão mundial, do Globo de Cristal e agora é a prata paralímpica. Estou feliz, mais um sonho realizado. Agora a meta é o ouro”, disse, em entrevista ao SporTV.

Pelas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou a conquista do atleta brasileiro. “O Brasil volta a fazer história na neve! Cristian Ribera, integrante do programa Bolsa Atleta, conquistou a medalha de prata no sprint do esqui cross-country, na classe LW11, e garantiu um capítulo histórico para o esporte paralímpico brasileiro nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina 2026. Parabéns, Cristian, e a toda a equipe que faz parte dessa conquista incrível. Uma medalha que inspira, abre caminhos e mostra a força do esporte brasileiro”, escreveu o presidente em postagem em seu perfil no X (antigo Twitter).

Antes da medalha inédita em Milão-Cortina, o atleta já havia alcançado resultados expressivos no circuito internacional. Em 2025, conquistou o título da temporada da Copa do Mundo de esqui cross-country paralímpico, recebendo o prestigioso troféu Globo de Cristal.

Com apenas 23 anos, Cristian disputa a terceira edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Ele estreou em PyeongChang 2018, aos 15, quando conquistou o 6º lugar nos 15 km do esqui cross-country. Em Pequim 2022, obteve como melhor resultado o 8º lugar nos 20 km da classe sitting. Nos últimos dois anos, construiu uma sequência dominante nas provas de sprint do circuito internacional.

FORÇA FEMININA — Outro destaque do dia foi a paranaense Aline Rocha, que ficou em quinto na prova feminina do sprint do esqui cross-country, também na classe sitting. A atleta obteve o melhor resultado de uma brasileira nos Jogos Paralímpicos de Inverno, superando a própria marca do primeiro dia de competições em Milão-Cortina, quando havia alcançado a sétima posição no Biatlo.

“É uma emoção imensa. Estou muito feliz de chegar pela primeira vez na final da prova de sprint. Eu espero que os resultados que estamos conquistando aqui incentivem mais mulheres a conhecer o esporte. Eu consegui fazer uma ótima classificatória, uma ótima semifinal. Na final, faltou um pouquinho de braço, mas foi um ótimo resultado”, analisou.

Esta é a terceira edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno que Aline participa. Antes, ela havia competido em PyeongChang 2018 e Pequim 2022. Ela foi a primeira brasileira a disputar os Jogos de Inverno e construiu trajetória histórica ao também representar o país no atletismo nos Jogos Paralímpicos de verão Rio 2016 e Paris 2024. Em 2024, se tornou campeã mundial no sprint do esqui cross-country.

PORTA-BANDEIRAS — Antes de suas conquistas nesta terça (10/3), a dupla de esquiadores também já havia se destacado na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Milão-Cortina 2026, ao serem escolhidos como porta-bandeiras do Brasil. O evento teve início no dia 6 de março e continuará até o dia 15. Ao todo, os Jogos reúnem 665 atletas de 53 países.

MAIOR DELEGAÇÃO DA HISTÓRIA — O Brasil participa com a maior delegação de sua da história: são oito atletas representando o país, todos eles beneficiários do Bolsa Atleta do Governo do Brasil. A política pública é essencial para garantir condições de treinamento, permanência e alto rendimento aos esportistas, incluindo Cristian Ribera e Aline Rocha.

Cristian é bolsista desde 2020 nas categorias Olímpico/Paralímpico e Pódio, enquanto Aline é beneficiária desde 2013, nas categorias Nacional, Pódio e Olímpico/Paralímpico. Completam a delegação no esqui cross-country os paulistas Wellington da Silva, Elena Regina e Guilherme Cruz Rocha, além do paraibano Robelson Lula. No snowboard, integram a equipe os gaúchos André Barbieri e Vitória Machado.

Cristian Westemaier Ribera

Bolsista desde 2020 sempre nas categorias Olímpico/Paralímpico e Pódio.

2020: Pódio

2022: Atleta Olímpico/Paralímpico

2023: Pódio

2024: Pódio

2025: Pódio

2026: Atleta Olímpico/Paralímpico

Aline dos Santos Rocha

Bolsista desde 2013.

2013: Nacional

2014: Nacional

2015: Nacional

2016: Nacional

2017: Pódio

2018: Pódio

2019: Pódio

2020: Pódio

2021: Pódio

2022: Pódio

2023: Pódio

2024: Pódio

2025: Pódio

2026: Atleta Olímpico/Paralímpico