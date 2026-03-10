Laerte Gomes participa da entrega de trator para associação de produtores rurais em Vale do Anari

Por Juliana Martins

Publicada em 10/03/2026 às 16h05

Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) (Foto: Assessoria Parlamentar)

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) participou da entrega de um trator agrícola à Associação dos Produtores Rurais do Rio Anari (Aspria), no município de Vale do Anari. O equipamento foi adquirido com recurso destinado pelo parlamentar, atendendo a uma solicitação apresentada pelo vereador Orlando Tropeiro, com o objetivo de fortalecer as atividades da agricultura familiar na região.



A entrega aconteceu durante um momento de confraternização entre os produtores da associação e contou com a presença de lideranças locais e trabalhadores do campo que serão beneficiados diretamente com o novo equipamento.



De acordo com o deputado Laerte Gomes, investir na agricultura familiar é essencial para impulsionar a produção rural e garantir mais desenvolvimento para os municípios. “É uma grande satisfação ver nosso trabalho se transformando em resultados concretos. Esse trator representa mais estrutura para os produtores, mais agilidade no trabalho e mais produtividade para quem vive da terra”, destacou o parlamentar.





Equipamento foi adquirido com recurso destinado pelo parlamentar (Foto: Assessoria Parlamentar)



O presidente da Aspria, Levi Cândido, e o vice-presidente, Gilmar, agradeceram o apoio do deputado e ressaltaram o compromisso do parlamentar com o setor produtivo. Segundo eles, Laerte Gomes tem se destacado por cumprir aquilo que assume como compromisso com as associações rurais.



“Somos muito gratos ao deputado Laerte Gomes pelo apoio que tem dado à nossa associação e à agricultura familiar. Ele é um parlamentar que sempre que promete, cumpre. Esse trator chega em boa hora e vai ajudar muito os nossos produtores”, afirmou Levi.



Autor da solicitação do recurso que possibilitou a aquisição do equipamento, o vereador Orlando Tropeiro também destacou a parceria com o deputado e elogiou o comprometimento do parlamentar com o desenvolvimento do município.



Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) (Foto: Assessoria Parlamentar)



“O deputado Laerte Gomes é um grande parceiro de Vale do Anari. Sempre que levamos uma demanda, ele se mostra sensível e busca atender. Esse trator é resultado dessa parceria e vai beneficiar diretamente os pequenos e médios produtores da nossa região”, ressaltou o vereador.



Com a chegada do novo equipamento, a expectativa é de que os produtores da associação tenham mais apoio nas atividades do campo, contribuindo para o aumento da produção e para o fortalecimento da agricultura no município.