Rolim de Moura realiza encontro no Centro de Convivência do Idoso em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Por Assessoria

Publicada em 10/03/2026 às 16h06

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da rede de assistência social, promoveu um encontro especial voltado às mulheres referenciadas pelos serviços do município. A atividade foi realizada no Centro de Convivência do Idoso (CCI) e contou com momentos de acolhimento, informação e cuidado com a saúde feminina.

Durante a programação, uma enfermeira da rede municipal de saúde realizou orientações importantes sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero, destacando a importância da realização periódica dos exames preventivos e do acompanhamento médico como forma de diagnóstico precoce e promoção da saúde da mulher.

Na oportunidade, a equipe da Clínica da Mulher também esteve presente realizando o preenchimento de fichas para o agendamento de exame preventivo e avaliação bucal, ampliando o acesso aos serviços de saúde e fortalecendo as ações de prevenção desenvolvidas no município.

O encontro contou ainda com uma palestra ministrada pela assistente social do Centro de Convivência do Idoso (CCI), que abordou a importância do Dia Internacional da Mulher. Durante a apresentação, foi destacado o contexto histórico do surgimento da data, além de reflexões sobre os direitos, conquistas e deveres das mulheres na sociedade.

Para tornar o momento ainda mais especial, foram entregues mudas de flores para cada mulher presente, além da realização de sorteios de brindes, promovendo integração e valorização das participantes.

O evento foi encerrado com um café da manhã especial preparado para acolher as participantes, reforçando o reconhecimento e a importância das mulheres na comunidade.