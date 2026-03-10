Curso de mecânica básica capacita mulheres para lidar com situações no trânsito

Por Michele Carvalho

Publicada em 10/03/2026 às 16h14

Mais de 20 mulheres participaram, na segunda (9), da primeira turma do curso Mecânica Básica para Mulheres, realizado na Escola Pública de Trânsito (EPT), em Porto Velho. A iniciativa do governo de Rondônia apresentou noções essenciais sobre funcionamento e manutenção de veículos, com foco em autonomia e segurança no dia a dia das condutoras.

A formação integra as ações educativas desenvolvidas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) e tem como objetivo ampliar o conhecimento das mulheres sobre cuidados básicos com o veículo, possibilitando que saibam identificar problemas mecânicos, agir em situações emergenciais e evitar transtornos comuns no trânsito.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, iniciativas voltadas à capacitação e valorização das mulheres fortalecem a participação feminina em diferentes áreas da sociedade. “Investir em conhecimento e qualificação é uma forma de ampliar a autonomia das mulheres e promover mais segurança no trânsito. Ações como essa mostram o compromisso em incentivar oportunidades e fortalecer a cidadania”, pontuou.

INSTRUÇÕES NA PRÁTICA

Durante o curso, as participantes tiveram contato direto com peças automotivas e equipamentos utilizados na manutenção de veículos. Com apoio do instrutor e servidor do Detran-RO Raphael Gusmão, as alunas aprenderam conceitos básicos de funcionamento mecânico e receberam orientações práticas para lidar com situações inesperadas, como falhas no veículo ou pequenos problemas que podem surgir durante a condução.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou que o projeto surgiu após uma visita institucional ao Detran do Distrito Federal, onde conheceu iniciativas semelhantes voltadas à capacitação feminina. “Percebemos a importância de trazer esse conhecimento para Rondônia. Criamos o projeto para oferecer às mulheres mais segurança, autonomia e informação, para que saibam lidar com situações mecânicas e também evitar possíveis abusos ou cobranças indevidas em serviços automotivos”, destacou.

A atividade integra a programação especial desenvolvida pelo Detran-RO em alusão ao Dia Internacional da Mulher, fortalecendo ações voltadas à valorização feminina e ao incentivo à participação das mulheres em temas relacionados à mobilidade e segurança no trânsito. O curso foi realizado na Escola Pública de Trânsito, que segue promovendo atividades educativas voltadas à formação de condutores mais conscientes e preparados.