Escola Santo Antônio I volta a ter aulas nesta quarta-feira (11)

Por Meiry Santos

Publicada em 10/03/2026 às 16h23

As aulas na Escola Santo Antônio serão retomadas nesta quarta-feira (11), após um breve período de suspensão causado pelo desmoronamento de um trecho da Estrada de Santo Antônio, na área que corta o igarapé Bate-Estaca. O problema havia comprometido o trajeto do transporte coletivo responsável por atender moradores do bairro Triângulo e comunidades da região.

Com a retomada do itinerário do transporte coletivo, estudantes voltaram a ter acesso regular ao deslocamento até a escola, permitindo o retorno das atividades escolares. De acordo com o secretário da Semed, Giordani Lima, a interrupção das aulas havia sido adotada como medida preventiva, já que grande parte dos alunos depende do ônibus que atende a região para chegar à unidade de ensino. "Com a normalização do transporte, a Escola Santo Antônio volta a funcionar normalmente, garantindo a continuidade do calendário escolar e o atendimento aos alunos da comunidade. E nossa equipe pedagógica já planejou a reposição das aulas".

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a prioridade da gestão é garantir segurança e acesso dos estudantes às unidades de ensino. “Assim que o transporte coletivo voltou a operar no trajeto, as aulas puderam ser retomadas. Nosso compromisso é assegurar que os alunos tenham acesso à escola com segurança e que o calendário escolar seja mantido”.

Desde o rompimento da pista provocado pelas fortes chuvas, a Prefeitura atuou de forma emergencial para garantir o acesso da comunidade. No mesmo dia do ocorrido, foi aberta uma rota alternativa pelo acesso à Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, enquanto equipes da Defesa Civil iniciaram ações de prevenção e monitoramento da área. Paralelamente, a gestão municipal iniciou a construção de uma ponte metálica no local, solução definitiva para o trecho que corta o igarapé Bate-Estaca. A obra, executada com madeira apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e investimento estimado em cerca de R$ 120 mil, já se encontra em fase final. Com essas medidas, o transporte coletivo voltou a operar normalmente pela rota alternativa, restabelecendo o deslocamento dos moradores e estudantes da região.