Deputada Sílvia Cristina garante R$ 10,3 milhões para a construção do Centro do Autista em Jaru

Por Assessoria

Publicada em 10/03/2026 às 16h17

A deputada federal Sílvia Cristina confirmou a destinação de R$ 10,3 milhões para a construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER III), em Jaru, que será uma unidade de referência no acompanhamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A confirmação ocorreu em Brasília, durante encontro com o prefeito de Jaru, Jeverson Lima.

“É um trabalho pioneiro em Rondônia, pois será o primeiro centro voltado para o atendimento ao autista. Graças a uma parceria de nosso mandato, com o deputado estadual Luís do Hospital, o prefeito Jeverson Lima, o vice-prefeito Grécio e a Câmara de Vereadores. Assegurei que vamos também destinar recursos para o mobiliário, numa ação em conjunto com o deputado Luís”, disse a deputada.

A nova unidade de saúde contará com atendimentos nas modalidades auditiva, física e intelectual, sendo referência no acompanhamento de pessoas com deficiência, inclusive pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O prefeito destacou a iniciativa da deputada Sílvia, para tornar realidade esse sonho e informou que o projeto conta também com a parceria da presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane da Saúde, e dos vereadores Sthella de Almeida, Suhelen Fernanda, Orlando Costa, Schimiti Patroleiro, Celiandro Marrom, Mestre Café, Marcão de Tarilândia, Josemar da 34 e Chiquinho do Cacau.