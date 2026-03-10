Governo de Rondônia lança assistente virtual “Rô” para atender população no Portal do Cidadão

Por Beatriz Galvão

Publicada em 10/03/2026 às 16h30

Está disponível, a partir desta terça-feira (10) no Portal do Cidadão a assistente virtual inteligente Maria Rosa, ou simplesmente “Rô”, lançada pelo governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), durante o evento institucional de tecnologia “Jornada Tech.RO”, que reunin autoridades estaduais e municipais, gestores públicos e equipes técnicas da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A assistente virtual é voltada à apresentação de soluções digitais que contribuem para a modernização da gestão pública e para a melhoria dos serviços oferecidos à população. para ampliar o acesso da população a informações e serviços públicos, com respostas rápidas, inclusivas e atendimento 24 horas por dia.

A nova ferramenta busca facilitar o atendimento ao cidadão, reduzir o tempo de espera e apoiar os serviços prestados pelo Tudo Aqui, responsável por grande parte da demanda presencial no Estado. Com a Rô, o governo amplia os canais digitais de atendimento e torna o acesso aos serviços públicos mais simples e ágil.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) de Buritis, Adriely Dorneles Ferreira, destacou a praticidade da ferramenta após testá-la durante o evento. “Achei muito interessante, porque trouxe grandes soluções e inovação. Testei a nova ferramenta no Portal do Cidadão e percebi que ela é muito prestativa e rápida para responder às perguntas”, afirmou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a novidade representa um passo importante na modernização do atendimento público. “A tecnologia aplicada ao governo é um investimento direto na vida das pessoas. Com a Rô, garantimos um atendimento mais ágil, inclusivo e eficiente, que facilita o dia a dia do cidadão”, destacou.

A expectativa é que, com a Maria Rosa, o governo consiga reduzir a sobrecarga nos atendimentos presenciais e telefônicos, além de oferecer um canal confiável para que a população tire dúvidas e encontre informações a qualquer hora do dia. As interações com os usuários também ajudam a melhorar continuamente os serviços digitais do estado.

PERSONA INCLUSIVA

A identidade da nova assistente foi pensada para transmitir proximidade e acolhimento. O nome “Maria” foi escolhido por ser um dos mais comuns em Rondônia, representando milhares de mulheres que fazem parte da história e da construção do estado. A escolha também faz referência às Três Caixas d’Água de Porto Velho, conhecidas como Três Marias, patrimônio histórico da capital.

Além disso, o nome também traz uma inspiração histórica: Maria Rosa era o nome da avó do Marechal Cândido Rondon, personalidade que dá nome ao estado e que teve papel fundamental na integração do território brasileiro, especialmente por meio da implantação das linhas telegráficas que conectaram regiões distantes do país.

A personagem é representada como uma senhora, simbolizando sabedoria, inclusão digital e a aproximação da tecnologia com a realidade da população. Para tornar a assistente ainda mais próxima do cidadão, foi adotado o apelido Rô, um nome simples, fácil de lembrar e que também faz referência direta ao estado de Rondônia.

Segundo o superintendente da Setic, Delner Freire, a iniciativa reforça o compromisso do governo com uma tecnologia mais acessível e inclusiva. “A Rô nasce para ser uma ponte entre a população e os serviços digitais, valorizando a inclusão social e mostrando que a transformação digital também é sobre pessoas”, afirmou.

A assistente virtual funciona como um canal digital de atendimento, oferecendo respostas rápidas para dúvidas frequentes e orientando o cidadão sobre diversos serviços públicos, com disponibilidade 24 horas por dia, sete dias por semana.

Nova ferramenta busca facilitar o atendimento ao cidadão, reduzir o tempo de espera e apoiar os serviços prestados pelo Tudo Aqui

TECNOLOGIA

A tecnologia que dá vida à Maria Rosa foi desenvolvida com o uso de inteligência artificial, capaz de compreender a linguagem natural das pessoas. Quando o cidadão faz uma pergunta, como sobre “novo RG” ou “segunda via da Caerd”, o sistema identifica o assunto e apresenta a orientação correta de forma clara e objetiva.

Segundo o assessor Gabriel Sérgio, um dos principais desafios do projeto foi ensinar a assistente virtual a entender as diferentes formas de escrita dos usuários, respeitando variações regionais e estilos de comunicação. Desde o início, segurança e privacidade das informações foram tratadas como prioridade.

O chatbot foi desenvolvido com base em inteligência artificial generativa e mecanismos de recuperação de informação, tecnologia que permite criar soluções com conhecimento específico, sob medida, integradas aos sistemas do governo e com maior autonomia tecnológica.

O aprendizado da Maria é contínuo. As interações são analisadas para identificar melhorias, novas dúvidas e ajustes necessários, garantindo a evolução constante do atendimento. Para os próximos passos, a Setic planeja ampliar as funcionalidades da assistente virtual, com integração com novos serviços do governo, como agendamentos e outros canais de atendimento digital.