Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/03/2026 às 09h45

A reta decisiva do Campeonato Rondoniense Sicredi começou a ser organizada em reunião virtual realizada na manhã desta segunda-feira entre dirigentes da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) e representantes dos clubes classificados para a fase semifinal da competição. Participaram do encontro integrantes de Ji-Paraná, Gazin Porto Velho, Guaporé e Rondoniense, além do vice-presidente da entidade, Bruno Costa, e diretores da federação.

Durante a reunião, foram discutidos aspectos relacionados à sequência do torneio estadual e à compatibilização de datas com outras competições do calendário nacional. Entre os temas tratados estiveram o cronograma das partidas decisivas, o planejamento das semifinais e a necessidade de evitar conflitos com torneios organizados pela Confederação Brasileira de Futebol.

Segundo Bruno Costa, que também atua como diretor executivo da CBF, o encontro teve como objetivo alinhar a organização das próximas etapas do campeonato diante da agenda movimentada das equipes filiadas. Ele afirmou que a temporada de 2026 tem sido intensa para os clubes rondonienses e destacou a presença de equipes em diferentes torneios nacionais. Em sua avaliação, o momento exige planejamento para compatibilizar compromissos esportivos.

Costa explicou que, durante a reunião, foram debatidos os impactos da participação dos clubes na Copa do Brasil, além do início das disputas da Copa Norte ou Copa Verde e do Campeonato Brasileiro da Série D. Ele afirmou que o trabalho da federação consiste em organizar o calendário e buscar soluções que atendam aos clubes e às competições em andamento.

Ainda no encontro, foi apresentada uma proposta relacionada à arbitragem das partidas de ida das semifinais do Campeonato Rondoniense Sicredi. Conforme anunciado pelo dirigente, foi sugerida a utilização de árbitros vinculados à Federação Acreana de Futebol para conduzir os primeiros confrontos da fase decisiva.

A proposta foi aceita pelos clubes participantes da reunião. De acordo com Bruno Costa, a iniciativa faz parte da parceria institucional mantida entre as duas federações estaduais e tem como objetivo ampliar a cooperação entre entidades esportivas. Ele acrescentou que a federação busca manter diálogo permanente com parceiros institucionais, filiados e organizações ligadas ao futebol para fortalecer a modalidade no estado.

Como contrapartida dessa cooperação, árbitros pertencentes ao quadro da Federação de Futebol de Rondônia poderão também ser designados para atuar em partidas decisivas do campeonato estadual do Acre.

Enquanto os ajustes administrativos eram discutidos, a primeira fase da competição ainda seguia em andamento. Restam três partidas para a conclusão dessa etapa do torneio. Na noite desta segunda-feira, Guaporé e Ji-Paraná se enfrentam no Estádio Cassolão. A rodada será complementada na quinta-feira com dois confrontos: Ji-Paraná contra o Genus, no Estádio Biancão, e Guaporé diante do Rondoniense, novamente no Cassolão.

Após o encerramento da fase classificatória, terá início a etapa semifinal da competição estadual. As partidas de ida estão programadas para o próximo domingo, dia 15 de março. Conforme o regulamento, o primeiro colocado enfrentará o quarto colocado, enquanto o segundo colocado disputará vaga na final contra o terceiro colocado da tabela.