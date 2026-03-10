“Claro que fiquei com ciúmes”: Ex comenta namoro de IZA e relembra erros no relacionamento

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/03/2026 às 10h54

O jogador Yuri Lima, de 31 anos, voltou a abordar publicamente o término de seu relacionamento com a cantora IZA, de 35 anos. Em entrevista ao canal do portal Leo Dias no YouTube, o atleta comentou episódios que marcaram o fim da relação e também falou sobre o atual namoro da artista com o ator João Vitor Silva.

Os dois foram pais de Nala, hoje com um ano de idade. A relação chegou ao fim em julho de 2024, depois que a cantora descobriu que havia sido traída durante a gravidez. Após o nascimento da filha, o casal ainda tentou uma reconciliação, mas o relacionamento acabou definitivamente em outubro de 2025.

Atualmente defendendo o Esporte Clube Primavera, Yuri relatou que chegou a se afastar temporariamente do futebol após a repercussão do caso. Segundo ele, a decisão foi motivada pelo desejo de acompanhar mais de perto o primeiro ano de vida da filha, período que considera especial.

Durante a conversa, o jogador demonstrou emoção ao falar da distância de Nala e reconheceu que a situação atual é resultado de suas próprias atitudes. “Eu errei, fui imaturo. Aprendi totalmente com meu erro. Ficar longe delas é a maior punição possível”, declarou.

Yuri também afirmou que o segundo término não ocorreu por ausência de sentimentos entre os dois, mas pelo peso da exposição pública gerada pela traição. Questionado sobre o relacionamento de IZA com o ator João Vitor Silva, ele disse que reagiu com ciúmes. “É a mulher que mais amei na vida e a mãe da minha filha. Claro que fiquei com ciúmes, é normal”, comentou.

Ao ser perguntado sobre a possibilidade de uma reconciliação com a cantora, o atleta preferiu não se posicionar. IZA tornou público o namoro com João Vitor Silva durante o Carnaval de 2026.