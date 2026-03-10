Últimas vagas: Aeroclube de Rondônia inicia no próximo dia 16 a 1ª turma de Piloto Privado de 2026

Por Luiz Alexandre / PressArt Comunicação

O Aeroclube de Rondônia está com as últimas vagas abertas para a primeira turma de 2026 do Curso de Piloto Privado de Avião (PPA). As aulas teóricas têm início previsto para o próximo dia 16 e ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h.

Os interessados devem realizar a matrícula presencialmente na secretaria da instituição, que fica localizada na Estrada 13 de Setembro, em Porto Velho. Como incentivo, a coordenação oferece descontos exclusivos para alunos que indicarem amigos que também venham a se matricular.

Curso e requisitos

Este curso representa o estágio inicial fundamental para quem projeta uma carreira na aviação comercial. Com duração de três meses, a formação teórica abrange disciplinas técnicas essenciais, como Regulamento de Tráfego Aéreo, Meteorologia Aeronáutica, Navegação Aérea, Teoria de Voo e Conhecimentos Técnicos de Motores. Para ingressar, o candidato precisa ter no mínimo 17 anos, possuir o ensino fundamental completo e, no caso dos homens, apresentar o comprovante de alistamento militar ou certificado de reservista.

Após o período de aulas teóricas ministradas por profissionais qualificados, os alunos são submetidos a um exame oficial da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A aprovação nessa prova concede o Certificado de Conhecimentos Teóricos, requisito obrigatório para iniciar a fase prática, que exige um mínimo de 40 horas de voo. O treinamento prático é realizado na aeronave Aero Boero AB-115, modelo de fabricação argentina amplamente reconhecido pela eficiência e segurança no aprendizado de novos pilotos.

A etapa final da formação consiste em um voo de avaliação com um instrutor credenciado pela Anac. Uma vez aprovado neste "check", o piloto estará oficialmente habilitado para conduzir aeronaves privadas em condições de voo visual.

Para facilitar o contato e sanar dúvidas sobre o processo seletivo e a estrutura das aulas, o Aeroclube também disponibiliza atendimento direto pelo WhatsApp.