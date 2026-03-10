Laerte Gomes confirma pagamento de R$ 248 mil para aquisição de trator em Seringueiras

Por Juliana Martins

Publicada em 10/03/2026 às 11h44

Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) confirmou o pagamento de um recurso no valor de R$ 248 mil destinado à Associação dos Pequenos Agricultores Bom Futuro, do município de Seringueiras. O valor será investido na aquisição de um trator agrícola, equipamento que irá fortalecer as atividades desenvolvidas pelos produtores da associação.



De acordo com o parlamentar, o investimento representa um importante incentivo à produção rural e ao fortalecimento da agricultura familiar no município. “Mais do que um equipamento, esse trator representa mais força para o produtor, mais agilidade no trabalho e mais desenvolvimento para a agricultura familiar de Seringueiras”, destacou o deputado.



O recurso atende a uma indicação da vereadora Solange, parceira de trabalho do deputado no município, que apresentou a demanda com o objetivo de atender as necessidades dos pequenos agricultores da região.



Com a chegada do equipamento, a expectativa é de que os produtores tenham melhores condições de trabalho, ampliando a capacidade de produção e contribuindo para o fortalecimento da economia rural local.