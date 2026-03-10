Profsaúde - UNIR divulga prorrogação das inscrições para Mestrado Profissional em Saúde da Família

Por UNIR

Publicada em 10/03/2026 às 12h02

Foram prorrogadas até o dia 16 de março de 2026 as inscrições (clique aqui) para a Turma 6 do Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAÚDE), programa de pós-graduação stricto sensu ofertado em rede nacional, do qual a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) integra como instituição associada. Para Rondônia, estão sendo ofertadas 16 vagas, com ingresso no primeiro semestre de 2026. Veja aqui o documento da prorrogação e alteração do cronograma.

Distribuição das vagas - Para Rondônia, as 16 vagas estão distribuídas em 11 destinadas a médicos vinculados ao Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) e 5 para profissionais multiprofissionais da saúde, contemplando vagas de ampla concorrência e ações afirmativas, conforme o edital.

Quem pode se inscrever? Podem se inscrever profissionais de saúde com atuação na APS, incluindo aqueles vinculados à Estratégia de Saúde da Família e serviços relacionados, como saúde bucal, atenção básica indígena, consultório na rua, equipes prisionais, CAPS, policlínicas ligadas à APS, entre outros, desde que possuam vínculo ativo com órgãos públicos. Também são contemplados profissionais que exercem funções de gestão, coordenação ou direção nesses serviços.

Atualmente, o programa abrange 12 categorias profissionais: assistentes sociais, profissionais de educação física (bacharelado), enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, nutricionistas, cirurgiões-dentistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e graduados em Saúde Coletiva.

Seleção - O processo seletivo é composto por avaliação documental (eliminatória), seguida de prova escrita e discursiva, análise do Currículo Lattes e entrevista.

Sobre o PROFSAÚDE - É um programa de pós-graduação stricto sensu, gratuito, ofertado por uma rede nacional de 45 instituições públicas de ensino superior, liderada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com apoio do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Voltado à qualificação de profissionais da saúde, o programa contribui para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS), da gestão e da educação em Saúde da Família. O curso tem duração de 18 a 24 meses, com 975 horas, incluindo atividades presenciais, telepresenciais e a distância.

Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAÚDE) 2026 - Porto Velho