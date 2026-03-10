Porto Velho é destaque nacional em encontro de gestores sociais

Por Adaides Batista

Publicada em 10/03/2026 às 11h35

Porto Velho participou do 17º Encontro Nacional de Gestores do Cadastro Único, Vigilância Socioassistencial e Bolsa Família, realizado na primeira semana de março, em Brasília (DF), promovido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O município foi representado pelo coordenador do Cadastro Único, Clóvis Henrique, e pela coordenadora da Vigilância Socioassistencial, Rosângela Maria de Oliveira Amaral.

Durante o evento, que reuniu gestores de todo o país para alinhar diretrizes e fortalecer a gestão dos programas sociais federais, Porto Velho foi reconhecido como destaque da Região Norte, consolidando-se como referência em Rondônia na organização administrativa, nas metodologias de visita domiciliar e no monitoramento de dados.

O município apresentou Índice de Gestão Descentralizada (IGD) de 88%, indicador que mede o desempenho da gestão municipal no Cadastro Único e no Programa Bolsa Família, demonstrando elevado padrão de organização e execução das políticas socioassistenciais.

A metodologia de gestão adotada por Porto Velho chamou a atenção da coordenação do evento e deverá ser difundida como boa prática para outros municípios brasileiros.

Evento também debateu desafios enfrentados pelos municípios, como visitas unipessoais e captação de recursos

Durante o encontro, a delegação também apresentou propostas de melhorias para o sistema de cadastramento operado pela Dataprev, voltadas à otimização do fluxo de cadastramento, aprimoramento da interface e fortalecimento dos mecanismos de controle e validação de dados. Algumas sugestões foram aprovadas para encaminhamento de ajustes no sistema.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o reconhecimento evidencia o compromisso da gestão com a eficiência no atendimento à população. “Esse resultado mostra que estamos trabalhando com seriedade para garantir que as políticas públicas cheguem a quem mais precisa”.

A secretária municipal de Inclusão e Assistência Social, Lucília Muniz de Queiroz, destacou o trabalho das equipes envolvidas na execução das políticas sociais no município. “Esse reconhecimento é fruto do esforço técnico das nossas equipes e do compromisso em fortalecer a rede de assistência social”.

O evento também debateu desafios enfrentados pelos municípios, como visitas unipessoais, captação de recursos, modernização da infraestrutura do Cadastro Único e capacitação das equipes da assistência social.

