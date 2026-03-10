Goebel, Queiroz, Nim e Taissa vão para o PL; o 'milagre' de Rocha vai acontecer; e MDB pode ficar sem mandatos legislativos

Por Herbert Lins

Publicada em 10/03/2026 às 10h25

A tristeza do Rei de Fogo Azul

CARO LEITOR, caso eu tivesse a oportunidade de ficar frente a frente ao Rei de Fogo Azul, eu perguntaria: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza no coração. A minha pergunta seria proposital ao rei mediante o conhecimento prévio de alguns fatos dos meandros do poder que contribuíram para a queda do Duque de Montepelier. Neste caso, os pensamentos do rei foram envenenados por outros ministros mais próximos contra Montepelier. Tais ministros chegaram a entregar um dossiê mediante investigações das ações de Montepelier, delapidando supostamente a fortuna do rei com membros do Parlamento e ficando mais ricos que o monarca. Diante do dossiê, o rei, decepcionado e chocado com as informações, teve uma conversa dura com Montepelier e ordenou que pedisse demissão do cargo; em troca, lhe daria a governança da Junta de Caiari. Montpelier resistiu no cargo com apoio de parlamentares, mas logo veio a queda e foi substituído pelo Marquês da Baixada. O nome desse último teve resistência do Ministro da Justiça, do Ministro de Contas e do Conselho dos Carrascos, mas com o passar do tempo tudo se acomodou e o trabalho fluiu. O rei, por onde passava, elogiava o Marquês da Baixada em relação à sua lealdade, fidelidade e companheirismo. Mas, com o passar do tempo, chegou ao conhecimento do monarca que o Marquês da Baixada desenvolveu o mesmo modus operandi do Duque de Montepelier. Além disso, percebeu os erros estratégicos que foi induzido a cometer na articulação política da condução do reino e do seu substituto. Diante dos fatos e da cara de tristeza por conta da enorme decepção, cabe ao rei decidir o futuro do reino e do seu reinado com inteligência emocional, equilíbrio e estratégia, como faz um bom jogador de xadrez.

Duque

Para quem não sabe, o duque (ou duquesa) era uma pessoa com maior poder e autoridade após o rei/rainha na posição da nobreza feudal - ocupando o topo da aristocracia, responsável por grandes extensões de terra e frequentemente parentes ou comandantes militares de confiança da monarca.

Marquês

O marquês (ou marquesa) é um nobre de alta posição, posicionado abaixo do duque e acima do conde, responsável pela administração de áreas vulneráveis e, crucialmente, pela defesa militar de regiões fronteiriças estratégicas do reino por possuir a confiança do rei.

Acusações

Com o passar do tempo, verificou-se que todas as acusações contra o Duque de Montepelier não tinham nenhum fundamento. Apesar de alguns erros estratégicos, ele segue feliz com sua família e viajando para os lugares mais paradisíacos do mundo.

Recalcular

O Rei de Fogo Azul segue com o rosto triste, sem estar doente por conta das recentes descobertas em relação ao Marquês da Baixada. Mas a tristeza tem cura, basta recalcular as estratégias para garantir um futuro seguro do reino e do reinado.

Apodrecida

Falando em tristeza, o escândalo do banco Master a cada dia revela uma República apodrecida. Segundo o Jornal Poder 360, o ministro Alexandre de Moraes do STF e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, participaram em 25 de abril de 2024, de uma degustação do festejado whisky Macallan em Londres a convite de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

Mobilização

O tradicional Clube Vera Cruz de Ji-Paraná parece que vai ficar pequeno no próximo sábado (14) diante da mobilização das lideranças do PL e da militância bolsonarista para prestigiar o lançamento oficial da pré-candidatura ao governo do senador Marcos Rogério (PL). O evento contará com a presença do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL).

Bolsonarista

O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) presente no evento do PL rondoniense no próximo sábado (14) no Clube Vera Cruz em Ji-Paraná, confirmará a chapa majoritária bolsonarista composta por Marcos Rogério disputando o governo, Fernando Máximo e Bruno do Bolsonaro disputando as duas vagas ao Senado.

Janela I

O deputado federal Fernando Máximo, atualmente filiado no União Brasil, aproveitará a janela partidária e o evento do PL rondoniense no próximo sábado (14) no Clube Vera Cruz em Ji-Paraná, para assinar a sua ficha de filiação a legenda bolsonarista. Máximo terá o seu nome confirmado como candidato a senador no PL.

Janela II

Falando em PL, os deputados estaduais Luizinho Goebel, Alan Queiroz, Nim Barroso e a deputada estadual Dra. Taissa, aproveitando a janela partidária, assinam ficha de filiação no PL durante o evento da sigla para oficializar a pré-candidatura ao governo do senador Marcos Rogério (PL). Luizinho, Alan e Taissa deixam o Podemos e Nim Barroso o PSD.

Risco

O senador Confúcio Moura (MDB) intensifica conversas com lideranças para construir a nominata de deputado federal e estadual da legenda medebista. Contudo, existe um risco real do MDB ficar sem representação na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) e na Câmara dos Deputados. E pior, no Senado se Confúcio não conseguir a reeleição.

Afinco

O ex-senador Acir Gurgacz (PDT) também trabalha com afinco para construir a nominata de deputado federal e estadual da legenda. Acir encontra barreiras para conquistar lideranças de peso para compor as nominatas por conta da polarização ideológica e o alinhamento da legenda brizolista ao governo Lula (PT-SP).

Dificuldades

Falando em construir nominata, o professor Vinicius Miguel, presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB), está empenhado na construção das nominatas de deputado estadual e federal. Contudo, Vinicius enfrenta a mesma dificuldade do senador Confúcio Moura (MDB) e do ex-senador Acir Gurgacz (PDT) para atrair lideranças devido à polarização ideológica radical no âmbito estadual.

Rocha

O governador Coronel Marcos Rocha (PSD), em mensagem de texto por WhatsApp ao jornalista Fabio Camilo do Informa na Hora, inclusive com autorização para divulgar, Rocha desabafa sobre a possibilidade de disputar uma vaga ao Senado e comenta episódios envolvendo a sua família e críticas a narrativas que, segundo ele, estariam sendo difundidas para jogar a primeira-dama, Luana Rocha, contra ele.

Milagre

Na mensagem de texto ao jornalista Fabio Camilo do Informa na Hora, o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) disse que não será candidato e a única possibilidade seria um milagre. Como eu acredito em milagres e posso testemunhar alguns que alcancei mediante a minha fé em Deus, eu digo e repito, Rocha vai receber uma mensagem divina e será candidato nas eleições deste ano.

Jesualdo

O ex-deputado estadual e ex-prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires (sem partidos), retorna à política engajado nas redes sociais. Acompanhado de sua equipe de social media, ele distribuiu botões de rosas vermelhas à mulherada nas ruas de Jipa. Em seguida, subiu o conteúdo nas redes sociais. Pires, no Dia da Mulher, inovou e rompeu com estratégias tradicionais de fazer pré-campanha.

Fátima

Uma fonte da cúpula do PT confidenciou à coluna que a ex-senadora Fátima Cleide (PT) será candidata a deputada estadual no próximo pleito de outubro. Fátima, caso dispute a eleição, precisa ganhar, do contrário vai ficar conhecida como a candidata que compete, compete e nunca ganha.

Mulher

Em comemoração ao 8 de março, Dia da Mulher, não passou despercebido o vídeo que a professora Glaucia Negreiros subiu nas suas redes sociais direcionado à mulherada. Glaucia, mesmo grávida, deu início à sua pré-campanha de deputada federal e pode ser a grande surpresa nas eleições de outubro próximo.

Acelera

O pré-candidato a governador e prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), acelera a conclusão de obras para inaugurá-las antes do prazo final para deixar o cargo e concorrer ao governo de Rondônia. Fúria inaugurou a sede da prefeitura e promete, dentro dos próximos dias, inaugurar o hospital municipal.

Vilhena

O prefeito de Vilhena, delegado de Polícia Federal, Flori Cordeiro (Podemos), subiu vídeo nas redes sociais detalhando como a Prefeitura de Vilhena teria perdido cerca de R$ 6 milhões em operações financeiras com o Banco Master a partir de aplicações realizadas do Instituto de Previdência Municipal de Vilhena (IPMV) em fundos de investimento oferecidos no período entre 2012 e 2014. Neste período, Flori não era prefeito.

Prejuízo

No vídeo, o prefeito de Vilhena, delegado de Polícia Federal, Flori Cordeiro (Podemos), sugere que, além de Vilhena, outros institutos de previdência municipal, a exemplo de Theobroma, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Porto Velho, tenham amargado prejuízos como aplicações no banco Master.

Duodécimo

Atuação firme do presidente da Câmara Municipal de Porto Velho (CMPV), vereador Gedeão Negreiros (PSDB), assegurou o repasse integral de 5% do duodécimo, previsto na Lei Orçamentária Anual de 2026. A decisão foi conquistada no âmbito do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO). Neste caso, Gedeão determinou o retorno do auxílio alimentação dos servidores da CMPV.

Sério

Falando sério, historicamente, quando o rei era traído por um duque e um marquês, ele agia com rapidez para neutralizar a ameaça à coroa. Isso incluía retirar títulos, confiscar terras, ordenar prisões, buscar alianças com nobres leais e utilizar o exército real para garantir o controle das fronteiras e áreas estratégicas do reino.