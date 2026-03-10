“Todo mundo tinha um crush”: Marcos Mion surpreende ao revelar paixão de infância por Supla

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/03/2026 às 11h13

Uma conversa descontraída no programa Caldeirão do Mion acabou rendendo uma revelação curiosa. Durante a edição exibida no último sábado (7), na TV Globo, o apresentador Marcos Mion contou que, quando era criança, nutria uma admiração especial pelo cantor Supla.

O momento ocorreu enquanto Supla participava da atração ao lado da cantora Wanessa Camargo. Durante o bate-papo, Wanessa recordou que também tinha uma espécie de paixão juvenil pelo músico quando era mais nova.

“Já te contei isso, eu acho, mas, quando eu tinha uns oito ou nove anos, eu tinha um crush nele porque ele fazia ‘Uma Escola Atrapalhada'”, afirmou a cantora, lembrando o filme em que Supla atuou ao lado de Angélica.

Em seguida, Marcos Mion entrou na conversa e revelou que sentia algo parecido na infância. “Mas, eu te entendo, eu também tinha um crush no Supla. Todo mundo tinha um crush no Supla”, comentou o apresentador, em tom bem-humorado.

A lembrança surgiu depois que o programa exibiu um trecho antigo em que Supla aparece formando um par romântico com Wanessa. Anos depois, em 2004, os dois voltaram a atuar juntos na televisão e chegaram a protagonizar um beijo no programa infantil Sítio do Picapau Amarelo, quando o cantor interpretava o personagem Elvis McCartney.