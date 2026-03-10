Aos 86 anos, Suely Franco conquista contrato vitalício com a TV Globo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/03/2026 às 11h01

A atriz Suely Franco, de 86 anos, firmou um contrato vitalício com a TV Globo, passando a integrar um grupo restrito de artistas que mantêm vínculo permanente com a emissora. A informação foi divulgada pela coluna Play, do jornal O Globo.

A decisão ocorre em um momento incomum dentro da empresa, que nos últimos anos tem priorizado contratos por obra e reduzido seu elenco fixo. Com o novo acordo, a veterana passa a ter uma relação duradoura com o canal.

O reconhecimento veio após a repercussão de sua atuação como Rosa na novela “Dona de Mim”, exibida no horário das 19h. Na trama, a personagem enfrentava o avanço do Alzheimer, papel que gerou grande repercussão entre público e crítica.

A interpretação também resultou em premiação. Pelo desempenho na novela, Suely Franco recebeu o troféu de Melhor Atriz de 2025 concedido pela APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte).

Com uma carreira consolidada na televisão brasileira e participações em produções como “A Dona do Pedaço” e “Êta Mundo Bom”, a atriz passa agora a integrar oficialmente o seleto grupo de profissionais com vínculo permanente com a emissora.