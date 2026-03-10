Após deixar o MDB, Dado Dolabella cita divergência com bancada feminista

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/03/2026 às 11h05

O ator Dado Dolabella se manifestou publicamente após anunciar sua desfiliação do MDB, partido pelo qual havia lançado recentemente sua pré-candidatura a deputado federal. Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista explicou os motivos da decisão e comentou as divergências que surgiram dentro da legenda.

A saída ocorreu apenas cinco dias depois de Dolabella tornar pública a intenção de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. No pronunciamento, ele agradeceu o período em que permaneceu filiado e afirmou que continuará participando do debate público.

“Agradeço ao MDB pelo período de convivência e reafirmo o meu compromisso com o debate público e com a defesa de uma sociedade mais equilibrada, justa e responsável”, declarou.

Segundo o ator, a decisão de deixar o partido foi tomada após refletir sobre posições defendidas por setores internos da sigla. Ele citou especificamente a atuação da chamada bancada feminista, afirmando que não concorda com algumas das pautas apresentadas.

“Essa decisão foi tomada depois de refletir sobre posições que vêm sendo defendidas dentro do partido, especialmente no âmbito da bancada feminista, que hoje não se alinham com os princípios que orientam a minha atuação pública. Eu tenho defendido de forma clara a necessidade de equilíbrio nas relações sociais e familiares, com justiça, responsabilidade e respeito ao processo legal”, disse.

A presença de Dolabella no MDB já havia provocado reações dentro da própria legenda. O MDB Mulher divulgou nota criticando a filiação do ator. A secretária nacional do grupo, Kátia Lôbo, afirmou ter recebido a notícia com surpresa e repúdio.

“Recebi com estarrecimento, surpresa e repúdio a notícia da filiação do ator Dado Dolabella - um homem agressor de mulheres, como todo o Brasil o conhece”, escreveu.