Governo de Rondônia promove 3ª Edição do “Vem pro Parque” com atividades de conscientização ambiental

Por Adenilson Florentino

Publicada em 10/03/2026 às 11h08

Com o objetivo de promover sensibilização e integração comunitária dentro das Unidades de Conservação (UC), o governo de Rondônia realiza nos dias 19 e 20 de março, a 3ª Edição do “Vem pro Parque”, fortalecendo a conservação do Parque Estadual de Guajará-Mirim (PEGM) e ampliando o conhecimento da população sobre a importância da unidade para proteção dos recursos naturais. A iniciativa é organizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio de ações educativas, mobilização social e articulação institucional, ampliando a formação de uma consciência ambiental mais responsável e participativa. Os recursos para o evento são oriundos do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a 3ª Edição do Vem pro Parque deverá gerar resultados significativos para a comunidade e para o fortalecimento das Unidades de Conservação do estado. “Com as ações que serão desenvolvidas estamos buscando promover impactos positivos que ampliem o conhecimento da comunidade escolar local sobre prevenção de queimadas, conservação da biodiversidade e manejo adequado dos recursos naturais. Assim daremos maior compreensão sobre práticas sustentáveis, incluindo manejo de resíduos sólidos e preservação dos recursos hídricos”, destacou.

As atividades ocorrem nos dias 19 e 20 de março

PROGRAMAÇÃO PARA 2026

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC), em cooperação com a Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), em cumprimento ao plano Multinível de Queimadas e Incêndios Florestais ocorrem nas comunidades no entorno do PEGM e, consistem em sensibilizar estudantes, professores e moradores locais sobre a importância da preservação ambiental, com foco na prevenção de queimadas e incêndios florestais, além de divulgar informações sobre a biodiversidade do parque, destacando espécies da fauna e flora e seus papéis ecológicos, além de valorizar a UC como espaço de educação ambiental, pesquisa, lazer e conservação da biodiversidade. Para esse ano a programação contará com um dia dedicado à comunidade do entorno e outro para os alunos da região.

De acordo com o coordenador da CUC, Daniel Santos de Souza, as atividades são desenvolvidas de forma participativa e orientada à sensibilização da população sobre a importância da conservação ambiental. “Na primeira fase, técnicos da Sedam atuaram entre 02 e 07 de março de 2026 na mobilização para a Reunião do Conselho e na organização das atividades preparatórias do evento. As ações educativas destinadas aos alunos da rede pública de ensino ocorrerão entre 13 e 20 de março de 2026, contemplando temas, como: queimadas, conservação das Unidades de Conservação e biodiversidade local”, ressaltou.

Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a metodologia adotada para a execução do Vem pro Parque – 3ª Edição tem como base as ações integradas de mobilização comunitária e demonstrações práticas conduzidas pelas equipes técnicas da Sedam e instituições parceiras. “As atividades são desenvolvidas de forma participativa, dinâmica e orientada à sensibilização da população sobre a importância da conservação ambiental e da proteção do Parque Estadual de Guajará-Mirim. A execução das atividades previstas no evento conta com a equipe técnica, distribuída conforme lotação e atribuições específicas de cada coordenadoria e parceiros envolvidos”, afirmou.

A coordenadoria da Ceam destacou que a educação ambiental desempenha papel estratégico no processo de formulação de políticas e diretrizes ambientais. A elaboração de programas e projetos de educação ambiental, a capacitação de agentes multiplicadores e o desenvolvimento de campanhas e ações educativas, estão alinhadas ao Plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais. Esse ano foi lançada a campanha ‘conscientizar é plantar o futuro. Não faça queimadas, proteger a vida é um dever de todos’, com ações que reforçam a necessidade de medidas preventivas.