Israel afirma ter matado chefe de uma unidade do Hezbollah no Líbano

Publicada em 10/03/2026 às 10h41

Israel confirmou nesta segunda-feira (9) que matou um chefe de uma unidade do grupo terrorista Hezbollah no Líbano. Segundo o pronunciamento do ministro da Defesa, Israel Katz, Abu Hussein Ragheb chefiava a Unidade Nasr, que operava no sul do país.

Katz afirmou ter sido informado que Ragheb morreu durante um ataque noturno.

A unidade Nasr opera em um setor oriental ao sul do rio Litani, no Líbano, e iniciou os ataques transfronteiriços do Hezbollah contra Israel após o ataque do Hamas em outubro de 2023.

Israel retomou os bombardeios ao Líbano depois que o grupo extremista Hezbollah lançou mísseis e drones contra o território israelense no domingo (1º) em resposta à ofensiva feita pelo país em parceria com os Estados Unidos contra o Irã, que é seu aliado.

O número de mortos pelos ataques de Israel ao país já passou de 100.

Em pronunciamento após os ataques israelenses, o líder do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou que o grupo não se renderá "independente dos sacrifícios".

"O que Israel fez após o ataque com foguetes não foi uma resposta; pelo contrário, foi uma agressão premeditada. Nossa escolha é enfrentá-los com o máximo de abnegação. Não nos renderemos; nos defenderemos com nossas capacidades e nossa fé, não importando os sacrifícios", afirmou.