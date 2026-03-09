Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Cruzeiro erguem a taça; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 09/03/2026 às 11h41

Super Domingo: Estaduais definem campeões pelo Brasil, Mercedes domina a F1. Tabelinha Rondoniense: Rondônia agita o Xadrez e o esporte feminino.

Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Cruzeiro erguem a taça no Brasil; Russell lidera festa da Mercedes e Gabriel Bortoleto faz história com primeiros pontos na F1.

Paulistão - O Palmeiras é o dono de São Paulo. Mesmo jogando no "Jorjão" lotado, o time de Abel Ferreira venceu o Novorizontino por 2 a 1 e garantiu mais um título do Paulistão. Somado à vitória na ida (1x0), o Alviverde não deu chances para a zebra e ergueu sua 27ª taça do Paulistão.

O Tigre do Vale encerra sua campanha histórica com o vice-campeonato e o respeito de todo o Estado. Para o Verdão, a conquista reafirma uma era de ouro com mais um troféu para a galeria.

Carioca - O Flamengo conquistou seu 40º título do Campeonato Carioca. Em um duelo de pouca inspiração no Maracanã, o 0 a 0 levou a decisão para os pênaltis. Lá, o goleiro Rossi brilhou, garantindo o 5 a 4 para o Rubro-Negro.

A vitória marcou a estreia perfeita do técnico Leonardo Jardim, que assumiu sob pressão. O triunfo sela o tri consecutivo e apaga a desconfiança, após os vices da Supercopa e Recopa. Com a faixa no peito, o Fla agora vira a chave para o Brasileirão e Libertadores.

Gaúcho - O Rio Grande do Sul continua azul. O Grêmio conquistou seu 44º título gaúcho ao empatar em 1 a 1 com o Internacional no domingo (8). Beneficiado pela vantagem de 3 a 0 construída na ida, o time de Luís Castro abriu o placar com Gustavo Martins.

O Inter conseguiu o empate com Alan Patrick, de pênalti, mas não foi o suficiente para tirar a taça do rival. Agora, as duas equipes viram a chave para a 5ª rodada do Brasileirão, onde buscam manter o ritmo da temporada.

Mineiro - O Cruzeiro é o dono de Minas Gerais. Após seis anos de espera, o time de Tite venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no Mineirão e conquistou seu 39º título estadual. O herói foi o artilheiro Kaio Jorge, que cabeceou para as redes no segundo tempo.

O clássico, que teve torcida dividida, terminou em confusão generalizada e briga entre os jogadores, após o apito final. Com a vitória, a Raposa encerra o sonho do hepta inédito do rival e ganha fôlego para a sequência da temporada.

Fórmula 1 - Domínio total da Mercedes em Melbourne! George Russell venceu o GP da Austrália com autoridade, liderando a dobradinha da equipe com o estreante Kimi Antonelli. Charles Leclerc (Ferrari) completou o pódio após uma disputa intensa marcada pelo novo regulamento e estratégias de bateria.

O brasileiro Gabriel Bortoleto brilhou em sua estreia pela Audi, terminando em 9º lugar e garantindo seus primeiros 2 pontos. A F1 volta já no próximo fim de semana (15) para o GP da China!

Tabelinha Rondoniense

Mestre Nacional abre vantagem, mas disputa segue aberta com Jânio Silva e João Edson na cola.

Xadrez - O Porto Velho Chess Club tem um novo líder. O MN Robson Amorim assumiu o topo com 5 pontos, mostrando consistência técnica. Porém, o título ainda não está definido: João Edson (4 pontos) e Jânio Silva (3,5 pontos) seguem na briga, com confrontos diretos e partidas pendentes que podem mudar tudo.

Destaque para Sofia Queiroz e Akriscia Martins, que ocupam posições estratégicas e prometem ser as "fiéis da balança" na definição do campeão. A reta final do torneio ferve no tabuleiro rondoniense.

Rally - O protagonismo feminino assume o volante em Porto Velho! No próximo dia 29 de março, a capital recebe mais uma edição do Rally do Batom, evento off-road voltado exclusivamente para elas. Com largada na Autovema Fiat, o rally de regularidade promete unir adrenalina e superação.

Seja você é uma pilota experiente ou iniciante, o desafio é garantido em um percurso feito para testar limites e promover a integração. É o automobilismo regional ganhando força com o talento das rondonienses.

Dia da Mulher - O Dia da Mulher foi celebrado com muita energia em Ji-Paraná. A AABB promoveu uma aula especial de treinamento funcional, conduzida pelas professoras Josi e Cristiane. Exclusivo para o público feminino, o evento uniu exercícios, descontração e brincadeiras com distribuição de brindes.

O presidente Wallace Martarolli prestigiou a ação, reforçando o foco do clube em proporcionar qualidade de vida aos associados. Foi uma noite de integração e saúde para homenagear as mulheres da região.