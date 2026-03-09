Deputada Ieda Chaves divulga feira de adoção de cães e gatos em parceria com ONG Peludinhos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/03/2026 às 13h50

Uma feira destinada à adoção responsável de cães e gatos será realizada nos dias 21 e 22 de março no Porto Velho Shopping, na capital rondoniense. A iniciativa ocorre em parceria com a ONG Peludinhos e foi divulgada pela deputada estadual Ieda Chaves por meio de suas redes sociais.

De acordo com a parlamentar, o objetivo da ação é estimular a adoção de animais que aguardam por um lar. Ela afirmou que muitos pets estão à espera de uma família e destacou que a adoção pode representar uma oportunidade para que esses animais encontrem um ambiente de cuidado e proteção.

O evento ocorrerá na Entrada D do Porto Velho Shopping, ao lado da loja GWM Motors. As atividades estão programadas para começar a partir das 16 horas nos dois dias de realização.

Ao convidar a população para participar da iniciativa, Ieda Chaves ressaltou que adotar um animal representa um gesto de afeto e responsabilidade. Em uma das publicações sobre o evento, a deputada destacou que “adotar é a maior prova de amor”, incentivando a participação da comunidade e a possibilidade de que novos tutores encontrem um animal para integrar suas famílias.

A feira reunirá cães e gatos disponíveis para adoção, em uma ação que busca ampliar a conscientização sobre a causa animal e estimular a adoção responsável na capital.