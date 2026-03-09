Café da manhã especial celebra o Dia Internacional da Mulher na Prefeitura

Por Assessoria

Publicada em 09/03/2026 às 14h50

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Guajará-Mirim promoveu um café da manhã compartilhado dedicado às servidoras municipais.

O momento foi marcado por alegria, integração e reconhecimento à dedicação e ao importante papel que as mulheres desempenham diariamente no serviço público.

A ação reuniu servidoras de diferentes secretarias, proporcionando um ambiente de confraternização e valorização.

Durante o encontro, foi ressaltada a importância da mulher na construção de uma sociedade mais justa, humana e igualitária.

A Prefeitura reafirma seu compromisso em valorizar e reconhecer o trabalho, a força e a contribuição das mulheres que fazem a diferença todos os dias no desenvolvimento do município.

Parabéns a todas as mulheres pelo seu dia!