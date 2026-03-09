Ação pelo Dia da Mulher soma mais de 700 atendimentos

Por Taiana Mendonça

Publicada em 09/03/2026 às 16h22

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último domingo (8), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), promoveu uma ação especial voltada ao cuidado, prevenção e bem-estar das mulheres, reunindo diversos serviços de saúde e atendimentos gratuitos em um único espaço.

Ao longo da programação, foram realizados 230 atendimentos de aferição de pressão arterial, 167 testes de glicemia, 83 consultas ginecológicas e 40 atendimentos com clínico geral. A ação também contabilizou 41 atendimentos relacionados ao método contraceptivo Implanon, 186 procedimentos de regulação, 30 doses de vacina aplicadas e a distribuição de 600 kits de higiene bucal.

O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, destacou que iniciativas como essa ampliam o acesso aos serviços da rede municipal. “Essa ação foi pensada para ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde, reunindo em um único espaço atendimentos importantes como consultas médicas, vacinação, testes de glicemia, planejamento reprodutivo e práticas integrativas. Nosso objetivo é facilitar o cuidado e incentivar a prevenção, garantindo que mais mulheres tenham acesso aos serviços da rede municipal”.

Ana Clara Lopes realizou o procedimento de inserção do implante contraceptivo durante a açã

Entre os serviços ofertados também esteve o atendimento relacionado ao método contraceptivo Implanon, fortalecendo as ações de planejamento reprodutivo disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A estudante Ana Clara Lopes realizou o procedimento de inserção do implante contraceptivo durante a ação e elogiou o atendimento. “Vim realizar o procedimento e o atendimento foi super-rápido. Fiquei surpresa porque foi muito menos dolorido do que eu imaginava, ocorreu tudo de forma muito tranquila. Estou realizada e muito satisfeita com o resultado. Só tenho a agradecer à prefeitura pela oportunidade”.

Além dos serviços médicos, a ação contou com práticas integrativas e complementares, como auriculoterapia e ventosaterapia, que proporcionaram momentos de relaxamento e bem-estar às participantes. Também foram disponibilizados serviços de autocuidado, incluindo corte de cabelo, escova e manicure, com 60 atendimentos realizados.

Maíra Daiane aproveitou a oportunidade para cuidar da saúde e buscar orientações

A correspondente bancária Maíra Daiane Alves Coelho aproveitou a oportunidade para cuidar da saúde e buscar orientações. “Fiquei sabendo da ação pelas redes sociais e aproveitei para realizar diversos serviços aqui hoje. Passei pela ginecologia, atualizei as vacinas e fizemos o teste de glicemia”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que ações como essa aproximam os serviços públicos da população. “Cuidar das mulheres é cuidar das famílias e de toda a cidade. Por isso, a prefeitura tem buscado aproximar cada vez mais os serviços da população, oferecendo ações como esta, que reúne saúde, bem-estar e orientação em um único espaço. Nosso compromisso é continuar fortalecendo a rede municipal e garantindo atendimento digno e acessível para todas”.

A ação integrou a programação especial da prefeitura voltada à valorização e ao cuidado com as mulheres, reforçando o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde e da qualidade de vida da população.