09/03/2026

A chegada de novos profissionais à rede municipal marcou o início de um novo ciclo de formação em saúde em Pimenta Bueno. Ao todo, 24 residentes passaram a integrar os programas de residência oferecidos pelo município e começaram a atuar diretamente nas unidades da Atenção Primária.

A integração dos participantes ocorreu após a cerimônia de recepção promovida pela Prefeitura no dia 2 de março de 2026. A iniciativa marcou o começo das atividades dos programas de Residência Multiprofissional em Estratégia Saúde da Família, Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica e Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade.

Os novos residentes são oriundos de diversas áreas da saúde, entre elas fisioterapia, psicologia, medicina, enfermagem, educação física, nutrição, odontologia e serviço social. A atuação desses profissionais ocorrerá diretamente nos serviços da rede municipal, com foco no fortalecimento das ações desenvolvidas pela Atenção Primária.

Como parte do início das atividades, foi organizada uma semana de integração voltada à adaptação dos participantes ao funcionamento do sistema municipal de saúde. Durante esse período, foram realizadas atividades de acolhimento, visitas às unidades de saúde, apresentação da estrutura da rede e capacitações relacionadas aos sistemas utilizados na Atenção Primária à Saúde.

De acordo com a administração municipal, os programas de residência são estruturados como processos de formação em serviço e buscam ampliar a qualificação profissional dentro do Sistema Único de Saúde. A iniciativa também contribui para o aumento da capacidade de atendimento da rede municipal e para a qualificação da assistência prestada à população.

Com o início das atividades dos novos residentes, o município passa a contar com reforço nas equipes da rede pública de saúde, ao mesmo tempo em que mantém programas voltados à formação e capacitação de profissionais para atuação no SUS.