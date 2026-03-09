Mulheres impulsionam o ambiente de progresso em Rondônia

Por Governo de Rondônia

O Dia Internacional da Mulher é um lembrete especial da importância das mulheres na transformação social. Em Rondônia, onde 50% da população são mulheres, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é visível o progresso em cada canto que elas estão presentes e, um bom exemplo disso são as mulheres premiadas pelas produções no agro, professoras que se dedicam a construir o futuro do estado, a responsabilidade das servidoras em aplicar as políticas públicas, a coragem das policiais na defesa da sociedade, a contribuição de empreendedoras, indígenas, ribeirinhas, a dedicação de esposas e mães com suas famílias, todas, em suas diferentes funções e presentes nos 52 municípios, são essenciais no estado.

Para impulsioná-las a superarem desafios e obterem conquistas, o governo de Rondônia tem consolidado um ecossistema de apoio à mulher com foco estratégico em segurança preventiva, independência financeira e melhor qualidade de vida, o que tem contribuído, junto com a garra e determinação delas para transformar suas realidades em todas as regiões do estado. Desde 2019, o investimento na política para mulher ultrapassa R$ 32 milhões.

PROTEÇÃO

O governo tem investido na segurança das mulheres, especialmente com o inédito Programa Mulher Protegida, criado em 2021, focado na necessidade real das mulheres que precisam vencer a violência doméstica. Elas podem contar com apoio financeiro (R$ 600 mensais) e até mesmo recurso para deslocamento interestadual, no caso das que queiram mudar de estado e, também atendimento psicossocial e oportunidades de capacitação.

Mais de 5 mil mulheres já foram beneficiadas no estado pelo programa, com investimento que ultrapassa R$ 24 milhões. Além disso, o governo lançou o aplicativo SOS Mulher Protegida como ferramenta essencial para o acionamento rápido da polícia em situações de risco e o acompanhamento das vítimas com Medida Protetiva de Urgência. O aplicativo está disponível nas versões IOS e Android.

Para reforçar ainda mais o enfrentamento da violência contra a mulher, Rondônia conta com as ações do Batalhão de Policiamento de Enfrentamento à Violência Doméstica (BPVID) e o Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Nupvid), além de ampliar a Patrulha Maria da Penha (PMP), com entrega de mais viaturas.

AUTONOMIA

E, para fortalecer a autonomia das mulheres, a gestão estadual lançou programas de capacitação profissional que preparam as mulheres para o mercado de trabalho ou para o empreendedorismo, por meio do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep) e do Programa Vencer, desenvolvido no âmbito da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o que tem contribuído para novas histórias de mulheres, com mais dignidade e respeito.

No campo, o estado apoia o protagonismo feminino, por meio de assistência técnica e políticas públicas que valorizam a prosperidade no ambiente rural, onde as mulheres dedicam-se de forma especial, rendendo inclusive prestígio em feira do agronegócio do estado, a “Rondônia Rural Show Internacional”.

Além disso, as mulheres são participantes de diversas políticas públicas do governo em seus diversos eixos para garantir uma vida plena. Reconhecemos os avanços, mas também os desafios existentes.

A todas as mulheres que fazem a diferença dentro e fora de seus lares, contribuindo para que Rondônia seja um estado forte, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Que possamos construir juntos um estado onde homens e mulheres sejam agentes da construção conjunta do bem e que Deus as abençoe.

Marcos José Rocha dos Santos

Governador do Estado de Rondônia