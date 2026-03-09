MPRO apresenta Mapa da Violência doméstica em seminário sobre feminicídio na Fiocruz em Manaus

Por GCI

Publicada em 09/03/2026 às 16h42

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) participou, na última sexta-feira (6/3), em Manaus (AM), do Seminário Amazônico sobre Vigilância Inteligente do Feminicídio, promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Amazônia). O evento reuniu pesquisadores, representantes de instituições públicas e integrantes de redes de enfrentamento à violência contra a mulher de diversos estados brasileiros para debater estratégias de monitoramento e prevenção do feminicídio na região amazônica.

Durante o encontro, o MPRO apresentou o Mapa da Violência Doméstica em Rondônia, ferramenta desenvolvida pelo Laboratório de Colaboração e Inovação (Colab) da instituição. A solução utiliza dados e inteligência geográfica para auxiliar na análise da violência contra a mulher no estado, permitindo visualizar ocorrências, identificar padrões e apoiar a formulação de políticas públicas e ações institucionais de enfrentamento.

A apresentação ocorreu em parceria com a Rede Lilás e o Observatório do Feminicídio em Rondônia, representados por Rosimar Francelino Maciel, que abordou a atuação da rede no monitoramento e na articulação de iniciativas voltadas à prevenção da violência de gênero no estado. O seminário contou com debates de alto nível referentes à utilização de tecnologia para monitoramento e prevenção estratégica de feminicídios.

O MPRO foi representado no evento pelo servidor Marcelo Douglas Silva dos Santos, gestor do Colab, que destacou a importância do uso de tecnologia e dados qualificados para fortalecer as estratégias institucionais de proteção às mulheres.

Realizado no Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), o seminário contou com uma programação composta por conferências, mesas-redondas e debates com especialistas de diferentes áreas. Entre os temas discutidos estiveram a caracterização dos feminicídios na Amazônia, o uso de inteligência geográfica para análise da violência letal contra mulheres, políticas públicas de redução da violência e experiências de vigilância participativa do feminicídio.