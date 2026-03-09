Sebrae, SEMED e Sicoob firmam parceria para fortalecer educação empreendedora e financeira em Porto Velho

Por SEBRAE-RO

Publicada em 09/03/2026 às 16h30

A educação empreendedora e financeira passa a ganhar ainda mais espaço nas escolas da rede municipal de ensino de Porto Velho. A assinatura do Termo de Adesão, realizada nesta segunda-feira (9) entre o Sebrae em Rondônia, Sicoob Central Norte em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (SEMED) para ampliar a presença da educação empreendedora e da educação financeira no currículo da rede municipal de ensino de Porto Velho.

A iniciativa prevê a inclusão desses temas como conteúdos transversais no Ensino Fundamental I, fortalecendo a formação dos estudantes desde os primeiros anos escolares.

A parceria tem como objetivo promover e disseminar a cultura empreendedora e a educação financeira no ambiente escolar, contribuindo para o desenvolvimento de competências importantes para a vida, como autonomia, planejamento, responsabilidade, criatividade e tomada de decisões conscientes.

A partir dessa cooperação institucional, serão desenvolvidas ações que incluem a formação de professores da rede municipal, a disponibilização de metodologias educacionais e a realização de atividades pedagógicas voltadas ao fortalecimento dessas competências entre os estudantes. A proposta busca integrar os conteúdos ao cotidiano das escolas, estimulando práticas educativas que dialoguem com a realidade dos alunos.

Participaram da assinatura do termo representantes das instituições parceiras. Pelo Sebrae em Rondônia estiveram presentes Edson da Silva Lemos, diretor administrativo e financeiro; Tuannhy Rozeira Haverroth, gerente da Unidade de Produtividade e Desenvolvimento Empresarial (UPDE); Pedro Afonso Coelho Figueira, gerente da Unidade Regional de Porto Velho; Rita de Cássia de Assis Costa, coordenadora estadual do programa Educação que Transforma; e Alberto Ferreira Saavedra, analista técnico e interlocutor da educação empreendedora na Unidade Regional de Porto Velho.

Pelo Sicoob participaram Valdir Rothermel, diretor de Negócios, e Elane Campos, analista de Cidadania e Sustentabilidade.

Já pela Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho estiveram presentes Giordani dos Santos Lima, secretário municipal de Educação; Naftali Sena Lima, diretora do Departamento de Educação Básica; e Élida Pacheco da Silva Bernardino, coordenadora do Programa de Educação Financeira e Empreendedorismo.

Para as instituições parceiras, trabalhar temas relacionados ao empreendedorismo e à educação financeira desde a infância contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para lidar com desafios pessoais, sociais e econômicos ao longo da vida.

A iniciativa reforça o compromisso das instituições com o fortalecimento da educação básica no município de Porto Velho, promovendo uma formação que estimule o protagonismo estudantil e contribua para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

O diretor administrativo e financeiro do Sebrae em Rondônia, Edson Lemos, destaca que inserir o empreendedorismo no ambiente escolar é uma estratégia importante para preparar as novas gerações para os desafios do futuro. Segundo ele, trabalhar essas competências desde cedo contribui para formar estudantes mais autônomos e inovadores.

“A educação empreendedora é um dos caminhos mais eficazes para estimular a inovação e fortalecer o desenvolvimento local. Quando esse conteúdo chega à escola, os estudantes passam a desenvolver competências socioemocionais e habilidades que podem impactar positivamente suas trajetórias pessoais e profissionais”, afirma.

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho destaca que a parceria amplia as possibilidades pedagógicas na rede pública, oferecendo novas ferramentas para que professores trabalhem temas como cidadania, autonomia e planejamento financeiro. Com o apoio do Sicoob, a iniciativa também reforça a importância da educação financeira para ajudar crianças e jovens a compreender, desde cedo, o uso responsável do dinheiro e a importância do planejamento.

A formalização do termo representa um passo estratégico para integrar educação, empreendedorismo e cidadania. Ao aproximar escola, instituições de apoio e o sistema cooperativista, a iniciativa cria um ambiente favorável para que estudantes da rede municipal de Porto Velho desenvolvam competências essenciais para o futuro e para o fortalecimento da economia local.