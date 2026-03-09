Inscrições abertas para o Tecnogame Brasil 2026

Por André Oliveira

Publicada em 09/03/2026 às 16h16

Estão abertas as inscrições para o Tecnogame Brasil 2026, festival dedicado a games, tecnologia, inovação e cultura digital que será realizado nos dias 21 e 22 de março, em Porto Velho. O evento acontecerá na Villa Privilege (antigo Talismã 21) e deve reunir fãs de e-sports, criadores de conteúdo, estudantes e profissionais da área tecnológica.

Os interessados podem se inscrever AQUI.

A entrada será solidária, com a doação de três quilos de alimentos não perecíveis, destinados a projetos sociais. O evento tem organização da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel).

A programação inclui competições de e-sports, arenas temáticas, shows, debates, oficinas e encontros com criadores de conteúdo. Entre as atrações confirmadas estão o dublador Guilherme Briggs e os youtubers Júlio Cocielo, Bruno Playhard e Muca Muriçoca, além de mais de 30 convidados nacionais.

O festival também terá rodadas de negócios voltadas à tecnologia e à economia criativa, além da oferta de bolsas para cursos na área de inovação. As competições incluem títulos populares como League of Legends, Counter-Strike 2, Free Fire, Fortnite, Mortal Kombat, Street Fighter e Pokémon Go.

O evento contará com quatro espaços principais: Arena Inovação, com projetos de tecnologia e desenvolvimento de jogos; Arena Gamer, com disputas de e-sports e jogos retrô; Arena Music, com apresentações musicais e batalhas de rima; e Arena Geek, voltada a cosplay, dança e cultura pop.

O secretário da Semtel, Paulo Moraes Jr., destacou que o festival também representa uma oportunidade de incentivar a economia criativa e a cultura digital na cidade. “O Tecnogame coloca Porto Velho no circuito nacional de eventos de tecnologia e games, além de abrir espaço para que jovens talentos possam mostrar seu potencial e se conectar com profissionais da área”.

O prefeito Léo Moraes destacou que o evento também abre espaço para valorizar os talentos locais. “Vamos fazer no Skate Parque, uma competição especial voltada aos MCs de Porto Velho. Os quatro melhores colocados na batalha vão garantir vaga para subir ao palco do Tecnogame e disputar rimas diretamente com integrantes da Batalha da Aldeia, colocando artistas da cidade frente a frente com nomes conhecidos do rap nacional”.