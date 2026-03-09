Parceria entre Dr. Luis do Hospital e Sílvia Cristina viabiliza Centro Especializado em Reabilitação (CER III)

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/03/2026 às 16h05

Recurso anunciado pelo deputado estadual Dr. Luis do Hospital e pela deputada federal Sílvia Cristina será destinado à construção de unidade de atendimento nas áreas auditiva, física e intelectual

A destinação de mais de R$ 10 milhões para a construção de um Centro Especializado em Reabilitação (CER III) em Jaru foi anunciada pelo deputado estadual Dr. Luis do Hospital. O recurso foi divulgado durante agenda realizada ao lado da deputada federal Sílvia Cristina e tem como objetivo viabilizar a implantação da estrutura de atendimento especializado no município.

De acordo com as informações apresentadas, a nova unidade deverá oferecer suporte nas áreas de reabilitação auditiva, física e intelectual. A proposta é ampliar a oferta de serviços especializados para moradores de Jaru e de municípios da região, permitindo atendimento mais próximo da população que necessita desse tipo de acompanhamento.

Durante a divulgação, o parlamentar destacou que a iniciativa busca ampliar a assistência em saúde para pessoas que dependem de atendimento especializado. Segundo ele, o investimento representa um avanço para famílias que atualmente precisam se deslocar para outras cidades em busca de tratamento.

O deputado também mencionou que o centro poderá beneficiar especialmente crianças com transtorno do espectro autista e seus familiares, que muitas vezes precisam procurar atendimento fora do município. A construção do CER III, conforme divulgado, integra uma articulação conjunta entre representantes estaduais e federais com o objetivo de fortalecer a estrutura de saúde especializada na região.