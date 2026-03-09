Pedro Fernandes entrega implementos agrícolas para Associação APROVARIJA em Monte Negro

Por Assessoria

Publicada em 09/03/2026 às 14h10

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) esteve na Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Vale do Jamari (APROVARIJA), em Monte Negro, para a entrega de implementos agrícolas destinados a fortalecer a produção rural da região. O investimento, no valor de R$ 205 mil, foi viabilizado por meio de recurso destinado pelo parlamentar. A entrega dos implementos atende a uma solicitação apresentada pelo ex-vereador Hélio Verdureiro e pelo presidente da associação, Osvaldo Rocha da Silva Neto, que levaram ao mandato a demanda dos produtores da região.



Foram adquiridos uma colhedora de forragem, uma plantadeira adubadora e um atomizador tipo jatão, equipamentos que irão contribuir para melhorar as condições de trabalho dos produtores e aumentar a eficiência das atividades no campo. A associação conta com 42 famílias associadas, e os equipamentos beneficiarão mais de 100 famílias da região.



Durante a entrega dos implementos, o secretário da associação, Everaldo Bento de Medeiros, destacou que o fortalecimento da agricultura familiar tem transformado a realidade de muitas famílias da região. “Aqui tem famílias que começaram muito simples, mas que prosperaram. A gente consegue manter os filhos no campo, dar autoestima e ver a terra produzindo. Esses implementos vão ajudar muito, porque antes a gente plantava pouco por causa da dificuldade de plantar e colher com pouco maquinário”, afirmou.



Um dos primeiros associados da entidade, o produtor rural Antônio de Carvalho, também comemorou a chegada dos implementos. Para ele, o acesso aos maquinários representa mais condições de trabalho e desenvolvimento para quem vive da roça, além de beneficiar toda a comunidade de produtores. “Com equipamentos assim a gente tem mais condições de desenvolver o trabalho na roça. Graças a Deus, esses benefícios estão chegando e servindo para todos”, destacou.



O prefeito de Monte Negro, Ivair Fernandes, também participou do momento e destacou a parceria com o deputado Pedro Fernandes. “É um dia muito especial. Quero cumprimentar e agradecer ao deputado Pedro, que sempre atende às demandas da população. Já destinou recursos importantes, como R$ 2 milhões para o hospital e R$ 600 mil para a aquisição de uma ambulância de suporte avançado. Sempre atento e preocupado com o desenvolvimento do nosso município”, destacou o prefeito.



Durante a entrega dos implementos, o deputado Pedro Fernandes destacou a importância de investir em infraestrutura para quem vive e trabalha no campo. “Fortalecer a agricultura familiar é fortalecer a economia dos municípios. Esses equipamentos ajudam a melhorar a produção, reduzem custos e garantem mais condições para que os produtores continuem trabalhando e gerando renda”, afirmou o deputado.



A solenidade contou ainda com a participação do vice-prefeito Vando Ronconi, do presidente da Câmara de Monte Negro, o vereador Joel Venuti, do secretário de obras de Monte Negro, Tobias Cardoso, Marcos Augustinho, secretário de esporte e cultura, Maria Helma, gerente local da Emater, secretário de agricultura Deibisson Amorim e os vereadores Maxixi e Geraldo da Caerd.



A destinação de emendas para aquisição de implementos agrícolas reforça o compromisso do mandato do deputado Pedro Fernandes com o fortalecimento da agricultura familiar e com o desenvolvimento das comunidades rurais do Vale do Jamari.