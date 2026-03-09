Por Jane Carvalho

Publicada em 09/03/2026 às 14h15

Porto Velho comemora, no dia 24 de janeiro de 2026, 111 anos de sua instalação municipal, marco que simboliza o início da trajetória administrativa da Capital rondoniense. A data reforça a identidade histórica do município, construída a partir da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), e evidencia os avanços alcançados ao longo dos anos, com investimentos do governo de Rondônia voltados ao desenvolvimento urbano, social e econômico da Capital.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A ampliação das ações de regularização fundiária tem sido um dos avanços mais significativos em Porto Velho. Em 2025, famílias que aguardavam há décadas pelo título definitivo de suas propriedades celebraram conquistas históricas, com a entrega de 116 títulos no Bairro Costa e Silva e 70 títulos no Núcleo 10 de Junho. As ações, coordenadas pela Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), integram o programa Regulariza Rondônia, que garante segurança jurídica, inclusão social e valorização dos imóveis, transformando a realidade de moradores que esperavam há até 40 anos pela regularização e contribuindo para o desenvolvimento urbano ordenado da Capital.

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS

O governo de Rondônia tem intensificado investimentos em infraestrutura urbana, com obras de pavimentação, recuperação e manutenção de vias, além de melhorias em rodovias estratégicas que ligam bairros e distritos da Capital. Intervenções como a Estrada do Belmont fortalecem a mobilidade, facilitam o escoamento da produção e ampliam a integração entre áreas urbanas e rurais, refletindo diretamente no desenvolvimento econômico e social de Porto Velho.

ESPAÇOS PÚBLICOS E LAZER

Os investimentos do governo de Rondônia na revitalização de espaços públicos têm ampliado as opções de lazer e convivência em Porto Velho. O Parque do Abobrão recebeu aporte de R$ 3,6 milhões, com melhorias estruturais que incluem áreas esportivas, playground com acessibilidade, academia ao ar livre e espaços de convivência.

Já o Ecoparque Pirarucu contou com investimento superior a R$ 2,1 milhões, passando a oferecer quadras esportivas, brinquedos infantis, iluminação adequada e acesso pavimentado. Na passarela do Espaço Alternativo, foram investidos R$ 1,57 milhão em reformas estruturais e modernização da iluminação, com sistema RGB, fortalecendo o turismo, o lazer e a valorização dos espaços urbanos da capital.

INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA E SANEAMENTO

O governo de Rondônia tem fortalecido a infraestrutura comunitária em Porto Velho com investimentos em iluminação pública e saneamento básico. No Espaço Alternativo, foram instalados cerca de 700 pontos de luz em LED, com investimento de R$ 744,5 mil, ampliando a segurança, a eficiência energética e o uso do espaço pela população. Na área de saneamento, os investimentos ultrapassam R$ 248 milhões, com obras de abastecimento de água em estágio avançado, incluindo nova Estação de Tratamento de Água, expansão da rede e ampliação do acesso à água tratada, promovendo mais saúde e qualidade de vida aos porto-velhenses.

SAÚDE E EDUCAÇÃO

As áreas de saúde e educação em Porto Velho também tem sido fortalecidas pelo governo de Rondônia, com investimentos em obras, reformas e ampliação da capacidade de atendimento. Na saúde, as ações incluem melhorias no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, a modernização da sala vermelha do Pronto-Socorro João Paulo II, investimentos no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) e a aquisição de Hospital de Retaguarda, ampliando leitos e qualificando os serviços de urgência e emergência. Na educação, os investimentos em infraestrutura escolar contemplam construção, ampliação, reforma e manutenção de unidades, com melhorias em acessibilidade, segurança, abastecimento de água e uso de energia fotovoltaica, beneficiando diretamente escolas estaduais da Capital, com aporte de cerca de R$ 1,7 milhão em manutenção predial.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em setores estratégicos, como educação e saúde, com reformas e ampliações de unidades essenciais, a exemplo do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e do Cemetron, reforçam o compromisso do governo com o bem-estar da população. “Essas ações também fortalecem os programas sociais, ampliando o atendimento e promovendo mais inclusão e qualidade de vida aos rondonienses”, ressaltou.

TRANSPORTE, CONECTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

O fortalecimento da conectividade é outro destaque, com a reforma e ampliação do Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, que melhora a mobilidade, impulsiona o turismo e amplia as oportunidades de negócios. No campo econômico e logístico, os avanços no Porto de Porto Velho consolidam a Capital como importante corredor de exportação, gerando emprego, renda e atraindo novos investimentos.

Ao celebrar 111 anos de instalação, Porto Velho reafirma sua vocação histórica e seu papel estratégico no desenvolvimento de Rondônia. A Capital segue avançando com planejamento, investimentos estruturantes e ações integradas do governo do estado, projetando um futuro com mais desenvolvimento, inclusão social e oportunidades para todos os porto-velhenses.