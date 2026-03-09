“Não dá mais para suportar”, diz Kelly Key ao denunciar vizinho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/03/2026 às 15h18

A cantora Kelly Key e o marido, Mico Freitas, relataram nas redes sociais uma série de episódios envolvendo um vizinho da residência da família no Rio de Janeiro. Em vídeo publicado no Instagram neste domingo (8), o casal afirmou que o homem, um médico conhecido na área de transplante capilar, apresenta comportamento considerado preocupante e já teria protagonizado situações de risco no condomínio.

Segundo Kelly Key, os problemas vêm ocorrendo há cerca de dois anos. Ela afirmou que o vizinho enfrenta dificuldades pessoais e teria desenvolvido um quadro psicológico grave, agravado pelo uso de medicação psiquiátrica combinada com álcool.

“Esse vizinho é um médico conhecido no Rio de Janeiro, de transplante capilar, que depois de umas perdas familiares, problemas pessoais difíceis, ele desenvolveu um quadro psicológico muito grave. Hoje ele mistura medicações psiquiátricas com álcool, e isso faz com que ele se torne completamente imprevisível”, afirmou.

A cantora relatou que o homem já teria tentado agredir o pai dela com uma barra de ferro e que o caso teria sido registrado em delegacia em diferentes ocasiões. Segundo o casal, ele também já teria sido internado algumas vezes.

Mico Freitas acrescentou que a família já procurou a polícia mais de uma vez para registrar ocorrências relacionadas ao vizinho. “Hoje em dia não dá mais para suportar, já fizemos de tudo. Já fomos à delegacia mais de uma vez, já fizemos queixa”, disse.

Ele relatou ainda comportamentos considerados incomuns. “Ele já falou para mim que minha filha o convidou para ir ao cinema, e que o convite foi feito pelo ar-condicionado. É isso aí, ele ouve a voz da minha filha no ar-condicionado da casa dele”, afirmou.

De acordo com Kelly Key, o homem vive sozinho e, recentemente, teria demonstrado comportamentos obsessivos direcionados principalmente às mulheres da família, em especial à filha da cantora, Suzanna, de 25 anos.

“Ontem ele deixou vinho na porta, tocou interfone, deixou pizza”, contou a artista ao relatar um dos episódios recentes.

Diante da situação, o casal fez um apelo público ao Ministério Público para que o caso seja acompanhado e que seja avaliada a possibilidade de nomear um responsável legal para cuidar do vizinho.

“O apelo seria ao Ministério Público para entrar com uma investigação, para nomear um curador responsável por esse senhor. Ele não pode ser responsável por ele próprio. Isso não é um episódio isolado, isso vem acontecendo repetidas vezes há mais de dois anos. Tudo está documentado, filmado, a gente tem boletins de ocorrência”, afirmou Mico.

Kelly Key ressaltou que o objetivo do vídeo não seria prejudicar o homem, mas chamar atenção para a necessidade de acompanhamento adequado. “É um pedido de ajuda… A gente pede ajuda porque é evidente que essa pessoa precisa de acompanhamento sério e constante, mas também é evidente que ele não está em condições de viver sozinho”, declarou.

A cantora também disse que chegou a considerar a contratação de segurança privada para a residência da família, mas afirmou que o custo, estimado em cerca de R$ 40 mil por mês, tornaria a medida inviável.