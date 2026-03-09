Após críticas internas, MDB anula filiação de Dado Dolabella

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/03/2026 às 15h27

MDB decidiu anular a filiação do ator Dado Dolabella nesta segunda-feira (9), apenas cinco dias depois de ele anunciar que pretendia disputar uma vaga de deputado federal pelo Rio de Janeiro. O desligamento foi confirmado tanto pela legenda quanto pelo próprio artista por meio de publicações nas redes sociais.

Em vídeo divulgado no Instagram, Dolabella comentou o episódio e agradeceu ao partido pelo período em que esteve filiado. “Agradeço ao MDB pelo período de convivência e reafirmo o meu compromisso com o debate público e com a defesa de uma sociedade mais equilibrada, justa e responsável”, afirmou.

A filiação do ator havia gerado críticas internas e externas desde que foi anunciada, principalmente por conta de episódios de agressões contra mulheres registrados em seu histórico. Em nota oficial, o MDB declarou que o cancelamento da filiação representa uma “vitória para as mulheres emedebistas, que haviam se manifestado contrariamente à filiação”.

De acordo com o comunicado, a decisão foi tomada a pedido do presidente nacional da sigla, Baleia Rossi, com concordância do presidente do diretório estadual do Rio de Janeiro e ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.

Foi justamente Reis quem havia anunciado Dolabella como pré-candidato em um vídeo divulgado nas redes sociais. O conteúdo, no entanto, acabou sendo retirado do ar posteriormente.

Ao se apresentar como pré-candidato, o ator afirmou que apoiaria o senador Flávio Bolsonaro (PL) e disse que sua entrada na política tinha relação com experiências pessoais. “Eu não estou entrando nessa por vaidade. Estou entrando porque eu vivi na pele o que é ser injustiçado”, declarou na ocasião.