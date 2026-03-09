Jojo Todynho mostra visita ao namorado após infarto e tranquiliza fãs

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/03/2026 às 16h03

A cantora Jojo Todynho compartilhou neste domingo (8) um momento ao lado do namorado, Thiago Gonçalves, que está internado no Hospital Central da Polícia Militar, no Rio de Janeiro, após sofrer um infarto na noite da última quinta-feira (5).

Nas redes sociais, a artista publicou um registro da visita ao companheiro no hospital e comentou o momento com bom humor. “Com essa cuidadora de sênior não faltam alegria e positividade!”, escreveu na legenda da publicação.

De acordo com Jojo, Thiago passou por um procedimento médico após o infarto e segue internado sob acompanhamento da equipe de saúde da unidade. A cantora afirmou que o estado de saúde dele é estável.

Ela também disse que pretende permanecer ao lado do namorado durante todo o período de recuperação. “Thiago está muito bem, fez um procedimento, vai seguir em observação e vou ficar com ele até o dia em que ele for para casa”, afirmou.

A influenciadora comentou ainda sobre o possível impacto do estresse no quadro de saúde do companheiro. Segundo ela, Thiago costuma guardar emoções e enfrentar sozinho situações difíceis.

“O Thiago não é de verbalizar o que sente, vai guardando. No ano passado, ele perdeu a avó de câncer, teve muito estresse, trabalho e o homem quer dar conta de tudo, acha que é uma máquina de guerra”, relatou.

Apesar de manter cuidados com a saúde, Jojo afirmou que o acúmulo de cansaço e pressão do cotidiano pode ter contribuído para o episódio. “Ele se cuida muito, mas tem hora que o cansaço vai vencendo e a máquina dá uma pifada”, completou.