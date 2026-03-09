“Seja o que Deus quiser”, diz Virginia ao falar sobre formar família com Vini Jr.

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/03/2026 às 15h34

A influenciadora Virginia Fonseca comentou sobre seus planos para o futuro ao falar do relacionamento com o jogador Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid. Em entrevista ao programa Boa Noite, Brasil, do SBT, exibida no último sábado (7), ela abordou a possibilidade de formar uma família, mas destacou que prefere lidar com o assunto com tranquilidade.

Durante a conversa com o apresentador César Filho, Virginia explicou que o relacionamento ainda está em fase de construção, apesar de os dois já pensarem no futuro. “Tenho 26 anos e estou me relacionando com o Vini. Claro que pensamos no futuro, mas seja o que Deus quiser”, afirmou.

Segundo a influenciadora, neste momento a prioridade não é aumentar a família, mas manter o relacionamento em equilíbrio e seguir construindo a vida a dois gradualmente.

Virginia também comentou sobre os desafios de manter um namoro à distância, já que o jogador atua na Europa. De acordo com ela, a situação exige adaptação dos dois lados para conciliar compromissos profissionais e vida pessoal.

“É muito difícil, mas estou feliz e priorizando esse relacionamento, assim como ele também. Quando a felicidade acabar, a gente termina”, declarou.

Apesar das dificuldades impostas pela distância, Virginia destacou que o relacionamento segue baseado no diálogo e na tentativa de manter a harmonia. Para ela, decisões mais importantes, como a formação de uma família, devem acontecer naturalmente ao longo do tempo.