OTAN intercepta segundo míssil iraniano na Turquia

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 09/03/2026 às 15h12

Forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) interceptaram e destruíram um segundo míssil balístico lançado do Irã que havia entrado no espaço aéreo da Turquia. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Ministério da Defesa turco.

De acordo com o comunicado oficial, o projétil foi neutralizado por sistemas de defesa aérea e antimísseis da aliança que estão posicionados no Mediterrâneo Oriental.

“O míssil balístico disparado do Irã e que penetrou no espaço aéreo turco foi neutralizado pelos elementos de defesa aérea e antimíssil da OTAN destacados na região”, informou o ministério.

Segundo o governo turco, fragmentos do artefato caíram em áreas agrícolas na província de Gaziantep, no sudeste do país. O incidente não deixou mortos nem feridos.

Um episódio semelhante já havia sido registrado anteriormente. Na quarta-feira, 4 de março, autoridades turcas denunciaram que outro míssil lançado do Irã também havia sido interceptado após entrar no espaço aéreo do país.

O caso ocorreu no quarto dia do conflito desencadeado pela ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.