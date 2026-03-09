Emissão de guias do IPTU pode ser feita por autoatendimento no Whatsapp

Por Assessoria

Publicada em 09/03/2026 às 14h28

A Prefeitura de Jaru reforça que as guias de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, podem ser emitidas por meio do autoatendimento no WhatsApp 99319 – 3780.

A emissão do carnê por autoatendimento é feita de forma simples: basta enviar uma mensagem e selecionar a opção “1 – Cidadão/Contribuinte”, informar o CPF e seguir as demais instruções.

Além do autoatendimento, as guias são entregues a domicílio e podem ser acessadas pelo link https://servicos.jaru.ro.gov.br/servicosweb/home.jsf

O prazo para pagamento do IPTU em cota única e com desconto de 10% se encerra nesta terça-feira (10), assim como o do pagamento da primeira parcela do tributo.