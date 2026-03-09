Arrogância é dispensável no processo eleitoral, todos querem saber o futuro político de Confúcio, Flori e Fúria se organizam à sucessão estadual

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Soberba – Nas eleições a governador em 2022, o senador Marcos Rogério, hoje presidente regional do PL, foi candidato. Chegou ao segundo turno com o atual, Marcos Rocha, na época no União Brasil, hoje presidente estadual do PSD. Nas pesquisas realizadas antes das eleições em segundo turno, Rogério despontava na liderança com fortes indícios que seria o próximo governador. Achou que as eleições definidas para ele e não buscou formatar parceria, o que não ocorreu com Rocha, que conseguiu se reeleger. Para as eleições de outubro, Rogério é pré-candidato e o senador Flávio Bolsonaro virá no sábado (14) a Ji-Paraná para lançar a pré-candidatura de Rogério e participar da filiação do deputado federal Fernando Máximo, do UB, maior votação (85.596 votos) no Estado em 2022 ao PL, pré-candidatura a uma das duas vagas ao Senado.

Soberba II – Há quem afirme que Rogério não perdeu as eleições a governador em 2022, mas que “deixou de ganhar” em grande parte devido à falta de maior participação popular, inclusive, não buscou apoio de outras lideranças, que foram derrotadas no primeiro turno e fizeram a diferença no segundo. O grupo de Rocha foi mais eficiente e conseguiu reverter uma eleição que estaria perdida. Mas o leitor pode –e deve– perguntar, o porquê de tantas explicações. Simples. No final de semana uma importante figura política com enorme trânsito junto à população e assessora de um deputado estadual enviou mensagem ao senador Rogério, que a visualizou, mas não deu resposta. Será que está no clima do “já ganhou? ”. Não adianta dizer, que foi um assessor que visualizou, porque no mínimo teria que avisar o “Chefe”, ou não é um bom secretário. Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. É o fim da rosca...

Confúcio – Um dos assuntos predominantes na política regional é o futuro político do senador Confúcio Moura, presidente regional do MDB. Confúcio tem defeitos, como totalidade das pessoas, mas admitam ou não, tem uma ampla caminhada na política regional com três mandatos consecutivos de deputado federal, dois seguidos de prefeito de Ariquemes e dois mandatos de governador, cargo que renunciou no segundo mandato para se eleger senador em 2018. No último trimestre de 2025, participando de reunião política em Ji-Paraná, coordenada pelo ex-senador e presidente regional do PDT, Acir Gurgacz, Confúcio discursou dizendo que era pré-candidato a governador e convidou Airton Gurgacz, tio de Acir, que foi seu vice no primeiro mandato para uma dobradinha. Posteriormente se pronunciou, publicamente, anunciando a pré-candidatura à reeleição e, mais recentemente, que estaria fora das eleições deste ano.

Confúcio II – Como estamos em plena caminhada rumo as eleições gerais de outubro, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas, existe uma enorme expectativa em quem serão os candidatos aos diversos cargos eletivos. Não teremos eleições em outubro de prefeitos, vices e vereadores que foram reeleitos e eleitos em 2024 e empossados em janeiro de 2025. Ocorre que desde o último trimestre de 2025, circulam comentários que de lideranças do Governo Federal (presidente Lula da Silva-PT), de a possibilidade de ele assumir cargo de ministro, após as renúncias de vários, que estarão concorrendo nas eleições de outubro, ou seja, seis meses antes das eleições. Quem viver verá...

Sucessão – Os bastidores da política continuam agitados com relação a sucessão estadual. Dois prefeitos-reeleitos em 2024, Flori Cordeiro (Podemos), de Vilhena, e Adailton Fúria (PSD), de Cacoal são nomes em potencial para a disputa a governador em outubro. Ambos demonstraram que são bons de votos em eleições anteriores, e confirmaram nas reeleições em 2024. São lideranças regionais e despontam como fortes pré-candidatos a governador. Hoje Fúria leva vantagem, porque é do PSD, que tem o governador Marcos Rocha como parceiro (Rocha assumiu recentemente a presidência regional do partido). O PSD também tem o deputado estadual mais bem votado (25.603 votos) em 2022, Laerte Gomes, com domicílio eleitoral em Ji-Paraná, que se mantém como forte pré-candidato à reeleição e deverá repetir ou até ampliar a votação anterior. Flori perdeu espaço no partido com a possível entrada no Podemos, do deputado estadual delegado Rodrigo Camargo, hoje no Republicanos. Ele deverá se filiar ao Podemos em breve, e já se declarou pré-candidato a governador. Como o presidente do partido (Leo Moraes) não se manifestou, dirigentes dos partidos Novo e Avante convidaram o prefeito Flori para filiação com garantia de ser o candidato a governador. O assunto promete.



Em uma das colunas da última semana publicamos, que estavam faltando "mais de nove meses para a realização das eleições". Na verdade, faltam mais de sete meses, conforme corrigiu o amigo Roberto Kupê, que assina a coluna Zona Franca, que publica com regularidade na internet com prioridade para a politica

