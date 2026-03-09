Prefeitura entrega três ambulâncias 0 km para reforçar atendimento de urgência e emergência

Por Natália Pessoa

Publicada em 09/03/2026 às 14h33

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou na manhã desta segunda-feira (9), no estacionamento do Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz, a entrega oficial de três ambulâncias 0 km destinadas ao fortalecimento da rede municipal de urgência e emergência.

Os veículos foram adquiridos com investimento de R$ 1 milhão, por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Nim Barroso (PSD), e irão ampliar a capacidade de atendimento e transporte de pacientes do município.

O ato contou com a presença do prefeito Affonso Cândido (PL), da vice-prefeita Marley Muniz (PL), do senador Marcos Rogério (PL), do deputado estadual Nim Barroso (PSD), além de vereadores, secretários municipais e servidores da área da saúde.

Durante a entrega, o prefeito Affonso Cândido destacou a importância do investimento para garantir mais estrutura e segurança no atendimento à população.

“Essas ambulâncias representam mais estrutura para a rede municipal de saúde e mais segurança para a população que depende do atendimento público. Nosso compromisso é continuar fortalecendo os serviços e garantindo melhores condições de atendimento para quem precisa”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Cristiano Pereira, ressaltou que a chegada dos novos veículos atende uma demanda importante do município e contribui para melhorar a estrutura de transporte de pacientes.

“Essa entrega chega em um momento muito importante para a saúde do município. A renovação da frota fortalece o atendimento e garante mais segurança no transporte de pacientes, especialmente aqueles que precisam ser encaminhados para outros municípios para continuidade do tratamento”, explicou.

Segundo o secretário, as ambulâncias possuem estrutura adequada para atender as necessidades da rede municipal e podem ser equipadas para dar suporte ao transporte de pacientes em estado mais grave.

Uma das ambulâncias já está emplacada e pronta para entrar em operação, enquanto as demais passam pelos procedimentos finais de regularização e devem ser liberadas para uso nos próximos dias.

Com a entrega dos novos veículos, a Prefeitura de Ji-Paraná reforça a estrutura da rede municipal de saúde e amplia a capacidade de resposta nos atendimentos de urgência e emergência, garantindo mais agilidade e segurança no transporte de pacientes.



Texto: Natália Pessoa