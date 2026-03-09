Conta de Energia: Clientes que pagam a fatura em dia já ganharam prêmios em Rondônia

Por Asssessoria

Publicada em 09/03/2026 às 15h33

Campanha da Energisa transforma o hábito de pagar a conta dentro do prazo e via Pix em chance de ganhar descontos na fatura e até três anos de energia grátis

Manter a conta de energia em dia já trouxe uma surpresa positiva para dezenas de consumidores em Rondônia. Desde agosto de 2025, mais de 40 clientes que pagaram suas faturas dentro do prazo e via Pix já foram premiados na campanha Show de Prêmios Energisa, que segue até 30 de abril de 2026.

A iniciativa valoriza quem mantém o pagamento da conta de energia sem atrasos. Ao utilizar o Pix e pagar dentro do prazo, o cliente passa a participar automaticamente de uma série de benefícios e sorteios, transformando um hábito simples do dia a dia em oportunidade de ganhar prêmios.

A campanha reúne sorteios mensais, uma roleta digital e premiações especiais, como três anos de conta de energia grátis e o Caminhão de Prêmios, além de cartões-presente e descontos diretos na fatura.

Cadastro é o primeiro passo

Para participar, o cliente deve se cadastrar no site pix.energisa.com.br, aceitar os termos do regulamento e, a partir daí, pagar suas contas de energia por meio do Pix.

Após o cadastro, o consumidor passa a ter acesso à Roleta Premiada, com direito a um giro por mês.

Na roleta, é possível ganhar desconto na conta de energia, cartões-presente virtuais, além de números da sorte que garantem participação nos sorteios maiores.

Pix e conta em dia aumentam as chances

Quem paga a fatura via Pix recebe automaticamente dois números da sorte. O cliente ainda pode ganhar um número extra ao pagar a conta antes do vencimento, utilizar o Pix automático (quando disponível) ou girar a roleta na opção “número da sorte”.

Para o gerente de Serviços Comerciais da Energisa Rondônia, Bernardo Moreira, a campanha reforça a valorização do cliente que mantém suas contas em dia.

“Quem já tem o hábito de pagar a conta no prazo agora também pode ser recompensado por isso. O Pix trouxe mais praticidade para o pagamento, e com o Show de Prêmios o cliente passa a ter benefícios extras, como descontos, cartões-presente e até três anos de conta de energia grátis. É uma forma de reconhecer quem mantém sua conta organizada e em dia.”

A campanha é válida para clientes pessoa física que recebam a conta com QR Code Pix, estejam adimplentes e não tenham irregularidades junto à concessionária.