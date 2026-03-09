Suspeito invade residência para dormir e acaba preso pela polícia

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 09/03/2026 às 13h50

Um homem foi preso pela Polícia Militar depois de invadir uma casa localizada na rua Wilson Monteiro de Araújo, no bairro Embratel, setor 06, em Vilhena.

Segundo as informações apuradas, uma guarnição realizava patrulhamento pela região quando recebeu a denúncia de que um homem desconhecido havia entrado em uma residência.

Diante da situação, os policiais militares da Guarnição Reforço seguiram imediatamente até o endereço indicado para averiguar o ocorrido.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o suspeito dentro de um dos cômodos da casa. De acordo com o relato policial, ele estava deitado e aparentemente dormia no momento em que foi localizado pela equipe.

Os policiais deram ordem para que o homem se levantasse e se posicionasse de costas, permitindo a realização da revista pessoal. Durante a busca, nada de irregular foi encontrado com ele.

Questionado sobre o motivo de estar dentro da residência, o suspeito contou que percebeu que uma das portas do imóvel estava aberta.

Segundo ele, após pular o muro, decidiu entrar no local apenas para descansar, afirmando que procurava um lugar para dormir após ter passado a noite na rua.

A moradora ficou bastante assustada com a situação e recebeu apoio no local. Posteriormente, ela foi encaminhada para a casa de familiares.

Diante do ocorrido, o homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, onde o caso foi registrado para as providências legais.